4 şirketten yaklaşık üçünün en az bir iş fonksiyonunda yapay zeka çözümlerini benimsediği bu dönemde, yerli şirketlerin adımları da hızlandı. Enerji, finansal teknoloji, mühendislik ve tarım gibi alanlarda faaliyet gösteren Veventures Holding, popüler modelleri bir araya getirdiği yapay zeka platformunu devreye aldı.

Dijital dönüşüm çağında yapay zeka, hızla değişen ihtiyaçlara cevap veriyor. Güncel veriler 4 şirketten yaklaşık üçünün (%72) yapay zeka çözümlerini en az bir iş fonksiyonunda kullanmaya başladığını gösterirken, 2011’deki kuruluşundan 10 yıl sonra tek çatı altında birleşen Veventures Holding, yapay zeka tabanlı yenilikçi bir platform olan VeGPT’yi devreye aldı.

Böylece mevcut popüler yapay zeka dil modelleri, holding çatısı altındaki şirketlerle çalışanlarının ihtiyaçlarına uyarlanmış bir çözüm olarak sunuldu.

Popüler yapay zeka modelleri tek platformda buluştu

VeGPT, OpenAI’ın ChatGPT’sinden Google’ın Gemini’sine, Claude’dan Perplexity’ye kadar sektörün önde gelen yapay zeka dil modellerini bir araya getiriyor. Platform, Veventures çalışanlarının bu güçlü modellerden kolayca faydalanmasını sağlarken; holding bünyesindeki şirketlerin ihtiyaçlarına göre yeniden eğitimden geçirilmiş yapay zeka modelleri, şirket içi süreçleri daha etkin hale getiriyor. Veventures Holding şirketlerinin süreçleri hızlanırken, şirket içi bilgi paylaşımı ve oryantasyon süreçlerine de önemli kolaylıklar geliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Vebilişim Teknoloji İzmir Şube Müdürü Muhammet Coşkun, “VeGPT ile çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zeka araçlarını tek platformda birleştirerek işlerini kolaylaştırmayı, hızlandırmayı ve daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu modelleri şirketlerimize özel bilgilerle eğiterek, oryantasyon süreçlerini kolaylaştıran, bilgilendirme kaynağı görevi gören bir yapıya da dönüştürdük” dedi.

Altı sektörde faaliyet gösteriyor

2011’de finans kuruluşlarına bilişim ve danışmanlık hizmetleri sunmak üzere faaliyetlerine başlayan Veventures Holding, zamanla finansal teknolojiler, enerji, mühendislik ve tarım gibi çeşitli sektörlere genişledi. Bugün 350’den fazla çalışanıyla bankalardan enerji santrallarına, kamu kurumlarından son kullanıcılara uzanan geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren Veventures Holding, Pazarlama Türkiye tarafından düzenlenen 2023 E-Ticaret Zirvesi Ödülleri'nde “Yılın Yükselen Fintech Şirketi” ödülüne layık görülen Vepara'nın da çatı şirketi olarak konumlanıyor.

Riskler çağında stratejik karar almanın önemine dikkat çeken Muhammet Coşkun, “Yapay zeka dil modelleri, özellikle chatbot işlevleriyle iş dünyasında giderek daha fazla yer buluyor. Şirketler hem müşteri desteği konusunda hem de kendi şirketlerindeki iş verimliliğini artırma konusunda şirket ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş chatbot’lara her geçen gün daha fazla yönelecek. Üstelik açık kaynak yazılımlar da bu ihtiyaçları karşılamak için tüm dünyada şekillenmeye devam ediyor. Yapılacak özelleştirmelerle önümüzdeki birkaç sene içerisinde neredeyse tüm şirketler benzer platformlar kullanarak iş verimliliklerini artıracak. VeGPT, bu potansiyeli iş süreçlerine entegre ederek çalışanların problem çözme, araştırma ve karar alma yeteneklerini destekliyor. Platform, verimliliği artırmak ve yenililikçi bir çalışma kültürü oluşturmak için etkili bir araç olarak konumlanıyor. Chatbot’ların iş dünyasındaki artan rolü, hem zaman yönetimi hem de bilgiye hızlı erişim açısından büyük avantajlar sağlıyor. VeGPT ise ’bu avantajları çalışanlarımızın günlük iş süreçlerine entegre ediyor” dedi.

Veventures Holding’in modern grup şirketi yönetimi yaklaşımıyla faaliyet gösterdiğini dile getiren Vebilişim Teknoloji İzmir Şube Müdürü Muhammet Coşkun değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Birden fazla sektörde faaliyet göstererek operasyonel kapasitesini ve küresel pazardaki rekabet gücünü artıran Veventures Holding, bilişim ve fintek alanlarındaki deneyimi sayesinde sunduğu yenilikçi çözümleri, çevreye ve topluma duyarlı faaliyetleriyle destekliyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadın girişimciler ve çocuklar için o günden bu yana düzenli olarak sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor, sivil toplum kuruluşu işbirlikleriyle farkındalık oluşturma çabalarına katkıda bulunuyoruz. Etik değerlere bağlı kalarak topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye ve tüm paydaşları için değer yaratmaya adanan Veventures Holding, önümüzdeki dönemde de son teknoloji uygulamalarını benimseyerek ve sosyal görevlerini yerine getirerek ülkemizin refahını ve gelişimini önceliklendirmeyi sürdürecek.”