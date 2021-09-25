Netflix, Vikings dizisinin devamı niteliğindeki Vikings: Valhalla’nın ilk fragmanını paylaştı. Önceki dizinin hikayesinden 100 yıl sonrasını konu alacak yeni dizi, 2022 yılında yayınlanacak.

2013 yılında ilk kez ekranlara çıkan History Channel dizisi Vikings, son sezonunun son bölümünü 2020’nin sonlarında yayınlamıştı. 13. yüzyılda yazılan Heimskringla eserindeki destanların uyarlanmasıyla oluşturulan dizi, yıllarca büyük bir hayran kitlesini ekran başında tutmuştu.

Sonrasında dizinin devamı niteliğinde olan yeni bir dizi çekileceği haberi geldi. Uzun bekleyişin ardından sonunda yeni diziden ilk fragman yayınlandı. Fragmana bakacak olursak Vikings: Valhalla, orijinal diziyi aratmayacak gibi görünüyor.

Vikings ‘spin-off’u Vikings: Valhalla’nın ilk fragmanı:

Netflix, yeni dizisi Vikings: Valhalla’nın ilk fragmanını bugün YouTube’da paylaşarak çıkış tarihinin daha önce iddia edildiği gibi 2022 olduğunu onayladı. Birçok farklı mekandan görüntülerle karşılaştığımız fragman, dizinin Vikings hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacağını garanti ediyor gibiydi. Karakterlerden ise tanıdık kimse yoktu, zira dizi; Vikings’deki olayların 100 yıl kadar sonrasını kapsıyor.

Dizi, vikinglerin İngiltere’yi alt ettiği; Fransa’daki Normandiya bölgesini kontrol altına aldığı ve Atlantik Okyanusu’na da tekrar atıldığı bir dönemden bahsedecek. Bu dönemde birçok bölgede hakimiyet kuran vikingler, yavaş yavaş İngiltere’deki kontrolünü kaybedecek. Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada ve Kral William gibi dönemin efsanelerinde yer eden karakterlerin etrafında dönen olaylar; Netflix’in diziyi ilk duyurduğunda yaptığı açıklamaya göre 24 bölüm sürecek. Ancak kim bilir, Vikings: Valhalla eğer ilk dizi kadar sevilirse belki birkaç sezon uzatılabilir.