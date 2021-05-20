Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisine dönmek için 50 milyon dolar talep ediyor. Bu ücretin serinin final filmleri olarak 10. ve 11. filmler için mi yoksa seriyi devam ettirmek için mi talep edildiği ise bilinmiyor.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filmi olacak Fast Saga ya da bilinen adıyla Hızlı ve Öfkeli 9, belkide serinin şimdiye kadarki en aksiyon dolu yapımı olarak karşımıza çıkacak. COVID-19 nedeniyle vizyon tarihi 1 yıldan uzun bir süre ertelenen filmin tüm zamanların gişe rekorunu kırması beklenmese de Hızlı ve Öfkeli serisinin gişe rekorunu kırabileceği düşünülüyor.

Hızlı ve Öfkeli serisi, Fast Saga ile birlikte en azından ana seri için sonun başlangıcına girmiş olacak. Zira ana hikayenin Hızlı ve Öfkeli 10 ve 11 ile birlikte son ermesi planlanıyor. ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Vin Diesel, bu yıl 20. yaşına basan serinin daima ana karakteri oldu ve görünen o ki bu durum, Vin Diesel'ın kaşesini daha değerli görmesine neden olmuş durumda.

Paylaşılan bilgilere göre Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönmek için 50 milyon dolar gibi astronomik bir ücret talep ediyor. Ancak konuyla ilgili detaylar son derece az olduğundan bu ücretin serinin 10. ve 11. filmleri için mi, olası bir 12. film için mi yoksa ana hikayenin ardından gelecek spin-off (aynı evrende geçen ana hikayeden bağımsız yapım) için mi olduğu bilinmiyor.

Vin Diesel'ın canlandırdığı Dominic Toretto karakteri daima hikayenin merkezinde yer aldığından onsuz bir Hızlı ve Öfkeli filminin nasıl olacağını hayal etmek zor olabilir. Ancak 2019'da vizyona giren Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, 750 milyon dolarlık hasılat elde ederek Toretto olmadan da hızlı, saçma ve eğlenceli bir Hızlı ve Öfkeli filmi olabileceğini göstermişti. Dolayısı ile Vin Diesel, serinin gelmiş olduğu noktadaki payına rağmen hala Hollywood'un en pahalı oyuncularından biri olmayı başaramayabilir.