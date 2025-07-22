Apple TV+'da yayımlanacak olan Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin yapımcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisinden ilk görsel geldi.

Apple, Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin arkasındaki isim Vince Gilligan’la üç yıl önce gizemli bir dizi projesi için anlaşmıştı. Üç yıl aradan sonra geçtiğimiz dakikalarda bu projeyle ilgili ilk ipuçları ortaya çıktı.

Apple TV’nin resmî X hesabı üzerinden "Mutluluk Bulaşıcıdır" mesajıyla yeni bir teaser paylaşıldı. Aynı zamanda Apple’ın YouTube kanalında bir canlı geri sayım başladı. Bu geri sayım 25 Temmuz Cuma günü, Türkiye saatiyle 22:00'de sona erecek. Yani büyük ihtimalle o saatte dizinin ismi, yayın tarihi ve konusu gibi detaylar açıklanacak.

"Mutluluk Bulaşıcıdır" ifadesine yer verildi

Yeni dizinin başrolünde Better Call Saul’dan tanıdığımız Rhea Seehorn yer alacak. Ayrıca bu yeni dizinin Vince Gilligan’ın önceki işleri gibi suç dizisi olmayacağı ve daha çok "gerçekçi bir drama" olacağı söyleniyor.

Apple TV+ yöneticilerinin açıklamalarına göre dizinin bu sonbaharda başlaması bekleniyor ancak henüz resmî bir açıklama yok. Tüm detayları öğrenmek için Cuma günkü yayını beklememiz gerekecek.