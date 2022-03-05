Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yaptırım uygulama kararı alan en yeni şirket PayPal oldu. Dünyanın en büyük çevrim içi ödeme hizmeti platformlarından olan PayPal, ülkedeki hizmetlerini askıya aldığını duyurdu.

Son bir haftadır dünyanın gündeminde Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlaması, dünya çapından tepkilerin gelmesine neden olmuştu. Bu tepkilere ek olarak da birçok ülke ve şirket, Rusya’ya yönelik yaptırım kararları aldıklarını ifade etmişti.

Apple, Microsoft, Google gibi teknoloji devlerinin başını çektiğini birçok farklı sektörden şirket, Rusya’daki hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Bunun yanı sıra Apple Pay ve Google Pay gibi ödeme hizmetleri de ülkede platformlarının kullanımını yasaklamıştı. Şimdi de bir başka dev ödeme hizmeti sağlayan şirketten savaş yaptırımı geldi.

PayPal, Rusya’daki hizmetlerini durdurduğunu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli çevrim içi ödeme sistemi sağlayıcısı PayPal da Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketler arasına katıldı. Gelen haberlere göre şirket, savaşı protesto etmek için Rusya’daki hizmetlerini durdurma kararı aldı. CEO Dan Schulman tarafından yapılan açıklamalarda da şu ifadelere yer verildi: “Ukrayna’daki askeri operasyonu kınıyoruz ve bu konuda uluslararası toplumun yanında duruyoruz”

Daha önce de belirttiğimiz gibi birçok dünya devi Rusya’ya yönelik yaptırımlarına devam ediyor. Dün gelen açıklamalarda konaklama hizmeti şirketi Airbnb’nin hizmetlerini ülkede durduracağı ifade edilmişti. Bunun yanı sıra dev oyun şirketi Electronic Arts da Rusya’daki satışlarını askıya alma kararı almıştı. Ayrıca yüzlerce sivilin öldüğü bu savaş neticesinde Volkswagen, Ikea, H&M gibi farklı sektörlerden dev kurumlar da benzer yaptırımlara yöneldiklerini duyurmuşlardı.