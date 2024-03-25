vivo, yeni bir akıllı telefon satın alacak tüketiciler için alışveriş kredisi kampanyası başlattı. Akıllı telefonlar, bu kampanya kapsamında vivo telefonları vade farksız 3 taksitle satın alabilecekler.

Bir süredir Türkiye'de de geniş kitlelere hitap eden Çinli teknoloji devi vivo, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketicileri mest edecek bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında alışveriş kredisi verecek. V ve Y serisi akıllı telefonlarını 3 ay vade farksız taksitle satacak. Böylelikle tüketici, içinde bulunduğumuz bu zor koşullarda daha rahat bir şekilde akıllı telefon satın alma imkânı yakalamış olacak.

vivo'nun alışveriş kredisi kampanyası, 31 Mart'a kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen tüketicilerin, "myvivoshop.com" adresi üzerinden sipariş geçmesi gerekecek. Markanın Türkiye'ye yeni gelen telefonu V30 da bu kampanya kapsamında olacak. Ayrıca V29 5G ve V29 Lite ile Y36, Y35, Y27, Y22S, Y17S ve Y16 gibi modeller de 3 ay vade farksız taksitle satın alınabilecek.

Diğer kampanyalar da tüm hızıyla devam ediyor!

vivo'nun en yeni kampanyası alışveriş kredisi olsa da marka, resmî internet sitesinde pek çok kampanyaya da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mesela vivo V30 için sepet indirimi ve TWS 3e kablosuz kulaklık hediyesini atlamamak lazım. Ayrıca diğer akıllı telefon modellerinde de sepette indirim imkânları sunuluyor. Bu arada; vivo V30 için dört yıl boyunca geçerli, pil sağlığı yüzde 80'in altına düşerse ücretsiz pil değişim garantisi sunulduğunu da belirtelim.

vivo V30 hakkında detaylı bilgi almak isterseniz:

vivo'nun V serisi akıllı telefonları ön plana çıkıyor olsa da Y serisinde de hiç fena modeller bulunmuyor. Y36 yüksek performansı, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera ve güçlü batarya özellikleri ile akıllı telefon kullanıcılarının gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor. Y35'in ise Yıldızlı Mavi ve Gün Doğumu renkleri büyük beğeni topluyor. Özellikle bahar aylarında kişiliğini ve tarzını canlı renklerle ifade etmek isteyen kullanıcılar için şık ve zarif bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.