Sömestr tatilinde ebeveynlerinden karne hediyesi bekleyen öğrenciler için vivo, avantajlı fırsatlarını duyurdu.

Sömestr tatiline giren öğrenciler, hızlı tempoyla ilerleyen yorucu bir okul döneminin ardından kafa dağıtabilmek adına oyunlara yönelmeye başladı bile. Bu esnada tabii karne hediyelerini de haklı olarak bekliyorlar. Elektronik cihaz havuzunda kaybolmak istemeyen veliler için de vivo’dan güzel bir haber var.

Kendi Türkiye satış mağazasında karne hediyesi adı altında fırsatlar sunan vivo, indirim kuponları veriyor ve taksit imkânlarıyla avantajlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Tabii tüm bunlara ek olarak aldığınız ürünlerin yanında hediyeler de bulabilirsiniz. Kampanyanın detaylarına bakalım.

5G’li vivo V29 ve V29 Lite, 2.000 TL'lik kulaklık hediyesiyle geliyor.

Özellikle de kamera yönüyle öne çıkan bu modellerin ikisinde de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuluyor. Bu modeller hem performans hem kamera hem de batarya tarafında kullanıcının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek kapasitede. İki telefon da 1 yıllık ekran onarı hizmetini ve TWS AIR kablosuz kulaklığı beraberinde getiriyor.

V29 5G’nin dikkat çeken Star Işığı isimli flaşı, ön kamerasının 50 MP AF Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu gibi özellikleri, genişletilmiş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri ile de kalabalık arkadaş gruplarının birbirinden güzel fotoğraf ve selfie’lerini çekebilmesini sağlıyor. IP68 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklılığını ispatlayan V29, bu özelliği ile de çocuğunuzun uzun yıllar sorunsuz kullanabileceği bir telefon olarak nitelendiriliyor.

Kendisine nazaran daha bütçe dostu diyebileceğimiz V29 Lite 5G de fiyatına nazaran güçlü kamera özelliklerine sahip.

vivo V29 5G : 22.999 TL yerine 21.899 TL

: 22.999 TL yerine 21.899 TL vivo V29 Lite 5G: 17.999 TL yerine 15.499 TL

Yerli üretim vivo Y Serisi’nde her bütçe ve ihtiyaca uygun akıllı telefon var

vivo’nun üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisinde yer alan Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modelleri arasından çocuğunuza en telefonu seçebilirsiniz. Toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalı ve yüksek performanslı Y35, 7 saatin üzerinde oyun veya 14 saatin üzerinde HD film oynatabilme kapasitesine sahip. Çizilme ve parmak izlerine dayanıklı Y35, uzun ömürlü pili, hızlı sarjı ve yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün açık kalabiliyor.

Y36 modelinde vivo, sömestra özel olarak peşin fiyatına 6 taksit imkânı sunuyor.

vivo Y22s, 50 MP yüksek çözünürlüklü kamerası, 2MP Bokeh kamerası, 4 cm'ye kadar yaklaşan Makro Kamerası ve loş ışıkta bile net selfie'lere imkân veren 8MP HD ön kamerası sayesinde karanlık ortamlarda bile eğlenceli anların kayda alınmasına olanak sağlıyor. Y22s, toplamda 21,5 saat film izleme veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama imkânı sunuyor.

vivo Y27 artırılabilir depolama alanı sayesinde çocuğunuza istediği kadar uygulama, video ve fotoğrafı indirme ve saklama imkânı sağlarken, su sıçramalarına karşı IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip Y17s’nin güçlü işlemci ve artırılabilir depolama alanı ile de çocuğunuz rahatlıkla güzel anların keyfini çıkarabilir. Şık bir görünüm ve rahat bir tutuş deneyimi sunan, sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen Y16 da 5MP selfie kamerası, 13MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan yapay zekâ destekli kamera seti ile çocukların yaratıcılığına yaratıcılık katıyor.

vivo Y22s : 10.299 TL yerine 6.999 TL

: 10.299 TL yerine 6.999 TL vivo Y17s : 8.999 TL yerine 7.899 TL

: 8.999 TL yerine 7.899 TL vivo Y27 : 9.999 TL

: 9.999 TL vivo V23 5G : 19.999 TL yerine 15.999 TL

: 19.999 TL yerine 15.999 TL vivo V25: 16.999 TL yerine 12.999 TL

Kupon imkânları da var:

7.000 TL ve altında 200 TL indirim,

7.000 TL ila 10.000 TL arasına 300 TL indirim,

10.000 TL ila 15.000 TL arasına 400 TL indirim,

15.000 TL üzerine 500 TL indirim kuponlarından faydalanabilirsiniz.

Bu kuponları vivo’nun kendi mağazasından kullanabileceğinizi belirtelim. Ayrıca şirket, kendi mağazası üzerinden satın alınan cihazları için 2 yıllık değil, 3 yıllık garanti sunuyor.

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