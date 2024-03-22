vivo, yeni orta segment telefonu T3'ü duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte T3 isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan vivo T3, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte vivo T3'ün tasarımına ve teknik özelliklerine yakından bakalım.

vivo T3, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip olan telefon, ekran izi parmak okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor. vivo'nun yeni akıllı telefonu, IP54 sertifikası ile su ve toza karşı da dayanıklılık gösteriyor.

Karşınızda vivo T3:

vivo T3, MediaTek Dimesnity 7200 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lık bir batarya ile donatılan akıllı telefon, işletim sistemi cephesindeyse Android 14 tabanlı Funtouch OS 14'e ev sahipliği yapıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX882 sensörlü ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Üçüncü sensör ise titreşimleri engellemek amacıyla kullanılıyor. Telefonun selfie kamerasının da 16 MP çözünürlük sunduğunu belirtelim.

vivo T3 teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+ (2400 × 1080 piksel), 120 Hz, 1.800 nit İşlemci MediaTek Dimensity 7200 RAM 8 GB (LPDDR4x) Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.79) + 2 MP (f/2.4) + titreşim sensörü Batarya 5.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Android 14 (Funtouch OS 14)

vivo T3 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 240 dolar 8 GB + 256 GB 265 dolar

İki farklı renk seçeneğine sahip olan vivo T3'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.