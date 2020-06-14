Vivo’nun daha önce açıklamış olduğu takvime uygun olarak, firmanın orta segmentte yer alan akıllı telefonu V19 Neo resmi olarak tanıtıldı. Telefonda Snapdragon 675 işlemci ve 48 MP dörtlü kamera sistemi bulunuyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen tanıtım etkinliklerinden birini de Vivo gerçekleştirdi. Firmanın Facebook canlı yayınıyla yaptığı tanıtımda, daha önce açıklanan takvimlerde de yer alan Vivo V19 Neo resmi olarak karşımıza çıktı.

Yapılan tanıtımda telefonun şu an için Filipinler pazarında yerini alacağı belirtildi. Öte yandan bu telefon o kadar da yeni sayılmaz. Hatta telefonun özelliklerine baktığımız zaman Vivo V19 Neo için aslında daha önce Hindistan’da tanıtılan Vivo V17’nin yeniden markalanmış hali bile denilebilir.

Vivo V19 Neo özellikleri

Telefona baktığımızda ekranın sağ üst köşesinde bir kamera deliği bulunduğunu görüyoruz. Arka tarafta ise dört kameralı bir sistem yer alıyor. Ekran genişliği ise 6,44 inç. Bu ekran Full HD+ Super AMOLED olarak seçilmiş ve bir de parmak izi sensörü barındırıyor. Ekrandaki delikte yer alan ön kamera ise 32 MP.

Arka panele baktığımızda ise dikdörtgen şeklindeki kamera yuvasını görüyoruz. Bu yuvanın üzerinde toplamda 4 kamera bulunuyor. Bunlar 48 MP ana kamera, 8 MP ultra-geniş lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Burada bir de LED ışığı bulunuyor.

Telefonun içinde ise sekiz çekirdekli Snaprdragon 675 işlemcinin cihaza güç sağladığı ortaya çıkıyor. Ona 8 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Depolama alanını microSD kartlarla daha da genişletmek mümkün olabiliyor. Telefonun bataryası 4.500 mAh ve 18 W hızlı şarj destekliyor.

Telefonda işletim sistemi olarak FuntouchOS10 bulunuyor. Bu işletim sistemi, firmanın Android 10 temeli üzerine inşa ettiği kendi işletim sistemi arayüzü olarak biliniyor. Yani Google uygulamalarıyla tam uyumlu özellikte.

Vivo V19 Neo fiyatı

Fiyat anlamında baktığımızda ise Vivo V19 Neo, Filipinler’de 358 dolardan satışa çıktı. Akıllı telefonun başka hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve Vivo’nun bu ülkelerde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

Vivo v19 Neo özellikleri: