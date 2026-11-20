vivo, X500 Pro Max modelini FOTON iş birliğiyle İstanbul'da düzenlediği ve 30 profesyonel fotoğrafçının katıldığı özel bir etkinlikle Türkiye'de tanıttı.

vivo, yeni amiral gemisi X500 Pro Max'i Türkiye'de tanıtmak için Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) ile ortak bir etkinlik gerçekleştirdi.

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İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 30 profesyonel fotoğrafçı, telefonun kamera yeteneklerini farklı çekim ortamlarında deneyimledi.

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Firuzende Galata'da başlayan etkinlikte ilk olarak mobil fotoğrafçılık üzerine sunumlar yapıldı. FOTON temsilcileri fotoğrafçılıkta görsel anlatımın önemine değinirken, ZEISS Marka Elçisi ve manzara fotoğrafçısı Francesco Gola da ışığın fotoğraf üzerindeki etkisine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. vivo ekibi ise X500 Pro Max'in görüntüleme teknolojileri ve kamera özelliklerini anlattı.

İstanbul sokakları fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Etkinliğin ikinci bölümünde fotoğrafçılar altı gruba ayrılarak Galata, Karaköy ve Boğaz çevresinde çekim yaptı. Katılımcılar, telefonun telefoto ve portre modlarının yanı sıra ağır çekim, dinamik çekim, görüntü sabitleme ve renk işleme özelliklerini farklı senaryolarda kullandı.

Tarihi yapıların mimari detaylarından sokak yaşamına ve gün batımı manzaralarına kadar pek çok farklı konu X500 Pro Max ile görüntülendi. Programın sonunda çekilen fotoğraf ve videolar birlikte incelenerek cihazın sunduğu çekim olanakları değerlendirildi.

Etkinlik kapsamında vivo ve FOTON ortaklığında gerçekleştirilecek 'Işığın Peşinde' adlı mobil fotoğrafçılık yarışması da tanıtıldı. Jüri üyelerinin de katıldığı duyuruda, fotoğraf meraklılarının ışığı kullanarak özgün kareler oluşturmasının hedeflendiği belirtildi. Yarışmanın katılım koşulları ve diğer ayrıntılarına FOTON'un internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

vivo X500 Pro Max'in kamera özellikleri:

X500 Pro Max, 200 MP ZEISS APO telefoto ve yeni ZEISS TrueDynamic ana kamerasıyla gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. 400 mm'ye kadar uzanan telefoto genişletici desteği, 4K sinematik portre video kaydı ve CIPA 7.0 görüntü sabitleme teknolojisiyle özellikle uzak mesafe ve hareketli çekimlerde öne çıkıyor. Cihaz, MediaTek'in 2 nm üretim sürecine sahip Dimensity 9600 Pro işlemcisinden güç alıyor.