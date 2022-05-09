ZTE Axon 40 Ultra ve Axon 40 Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri

ZTE, yeni akıllı telefonları Axon 40 Ultra ile Axon 40 Pro'yu duyurdu. Özellikle de Axon 40 Ultra çok konuşulacak gibi görünüyor çünkü bu telefonda ekrana gömülü ön kamera yer alıyor. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni akıllı telefon ile karşımıza çıktı. Bu akıllı telefonlarını "Axon 40 Ultra" ve "Axon 40 Pro" isimleriyle duyurulan şirket, özellikle de Ultra model ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira Axon 40 Ultra'da ekrana gizlenmiş bir ön kamera yer alıyor. Gelin her iki telefonun teknik özelliklerine de yakından bakalım.

ZTE Axon 40 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz tazeleme oranına sahip bir AMOLED ekranla geliyor. 71 derecelik kavislere sahip olan bu ekran DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü kapsıyor. TUV Rheinland tarafından onaylanmış olan ve göz yorgunluğunu engelleyen PWM karartma teknolojisiyle birlikte gelen telefon, az önce de belirttiğimiz gibi ekrana gömülü olan bir ön kameraya sahip. Bu ön kamera, tüketiciye 16 MP çözünürlük sunuyor. Ekrana gömülü kameranın performansı merak konusu.

Karşınızda ZTE Axon 40 Ultra

ZTE'nin yeni amiral gemisi Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 16 GB'ye kadar LPDDR5 yapıdaki RAM ve 1 TB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 80 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Telefonda Android 12 tabanlı MyOS 12 arayüzünün bulunduğunu da belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda büyük sensörlerle donatılmış üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX787, yine 64 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 64MP OIS destekli telefoto kamera yer alıyor.

ZTE Axon 40 Ultra teknik özellikleri:

Ekran: 6,8 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz

6,8 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB / 12GB / 16GB (LPDDR5)

8GB / 12GB / 16GB (LPDDR5) Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1)

256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 64 MP + 64 MP

64 MP + 64 MP + 64 MP Batarya: 5.000 mAh (80 watt)

5.000 mAh (80 watt) İşletim Sistemi: MyOS 12 (Android 12)

MyOS 12 (Android 12) Bağlantı: 5G NSA /SA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

ZTE Axon 40 Pro ise şöyle görünüyor

ZTE'nin Axon 40 Ultra'ya göre daha az gelişmiş olan üst düzey modeli olan Axon 40 Pro ise 6,7 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. Snapdragon 870 işlemciden güç alan bu modelde de 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. 16 MP ön kamerası bulunan telefonun arka kısmında ise 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera yer alıyor. Bu telefondaki 5.000 mAh batarya ise 66 watt hızlı şarj desteği ile geliyor.

ZTE Axon 40 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç FHD+, OLED, 144 Hz

6,7 inç FHD+, OLED, 144 Hz İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 RAM: 8 GB / 12 GB (LPDDR5)

8 GB / 12 GB (LPDDR5) Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 3.1)

256 GB / 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (66 watt)

5.000 mAh (66 watt) İşletim Sistemi: MyOS 12 (Android 12)

MyOS 12 (Android 12) Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

ZTE Axon 40 Ultra fiyatı

8GB + 256GB: 743 dolar

12GB + 256GB: 787 dolar

12GB + 512GB: 862 dolar

16GB + 1TB: 1085 dolar

ZTE Axon 40 Pro fiyatı