İspanya, Cumbre Vieja isimli volkanın patlamasının yol açtığı hasarla ilgili çalışmalarını sürdürürken, bölgeden "mucize" niteliğinde bir görüntü geldi. 200'den fazla evi kullanılamaz hale getiren lav seli, bir eve hiçbir şekilde dokunmadı. Sosyal medya, bu evi "mucize ev" olarak nitelendirdi.

İspanya bir süredir, La Palma Adası'nda yaşanan volkan patlamasıyla mücadele etmeye çalışıyor. Cumbre Vieja isimli yanardağın patlaması, ada genelini adeta küle çevirdi. 200'den fazla ev lav akıntıları nedeniyle kullanılamaz hale gelirken özellikle de muz üretimi yapılan tarlalar, lavlar nedeniyle küle dönmüş durumda. Felaketin yaşandığı adadan gelen bir görüntü ise "mucize" tabirinin somut bir şekilde nasıl yaşandığını gözler önüne seriyor.

Aslen Danimarkalı olan Inge Cocq ve Rainer Cocq isimli bir çift, La Palma Adası'ndaki ev sahiplerinden bir tanesiydi. Ancak COVID-19 nedeniyle uzun zamandır evlerine gidemeyen çift, adeta mucizeyi yaşadı. Öyle ki bu çiftin evi, lav akıntılarıyla çevresi küle dönmüş olmasına rağmen sapasağlam ayaktaydı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, görenlerin hayrete düşmesine yol açtı.

İşte lav akıntıları arasında kalıp sapa sağlam çıkan ev

Lav akıntıları arasında en ufak bir hasar görmeden kalmayı başaran ev, Ada Monnikendam ve eşi tarafından inşa edilmişti. Yaşanan olay üzerine Danimarka'daki çifti aradıklarını ve bilgi verdiklerini söyleyen Monnikendam, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadıklarını dile getirdi. Ev sahiplerinin ise bu mucize kurtuluş nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcılarının "mucize ev" olarak isimlendirdikleri yapının onca lav akıntısı arasında nasıl sapasağlam kaldığı bilinmiyor. Uzmanlarsa tehlikenin sona ermediğini, lav akıntılarının devam edeceğini ifade ediyorlar.