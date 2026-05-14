Volkswagen patronu, uzun yıllardır beklenen elektrikli Golf ile ilgili konuştu. CEO, elektrikli Golf'ün şimdilik gereksiz olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Volkswagen, elektrikli otomobiller konusunda da hamleler yapıyordu. Şirketin en ikonik modellerinden olan Golf’ün de bir elektirkli versiyonunun gelmesi bekleniyor. Öyle ki söylentilere göre önümüzdeki 4 yıl içinde bu modelle buluşacağız.

Ancak Volkswagen CEO’su Thomas Schafer, bu konuda ilginç bir açıklamayla karşımıza çıktı. Autocar’ın aktardığına göre Londra’daki bir otomobil etkinliğinde konuşan Schafer, şimdilik elektrikli Golf’e ihtiyaç olmadığını ifade etti.

“2028’de elektrikli Golf’e ihtiyacımız yok”

Schafer’in açıklamasının “şu an için” olduğunun altını çizelim. Yani elektrikli Golf gelmeyecek diye bir şey yok. Zaten normalde daha erken gelecekti ancak sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Golf’ün hem elektrikli hem de içten yanmalı versiyonlarıyla ömrünü sürdüreceği açıklanmıştı. Schafer’in söylediklerinden yola çıkarsak araç için daha yıllar olabilir.

CEO, açıklamasında şu anki otomobil portföylerinin gayet iyi durumda ve yeterli olduğunu, bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli Golf’e ihtiyaç olmadığını belirtti. “Şu anda harika bir ürün gamımız var, bu yüzden 2028'de elektrikli bir Golf'e ihtiyacımız yok. Portföyümüzde bulunan araçlarla gayet iyi durumdayız.”

Yani bu açıklama elektrikli Golf’ün geleceğini belirsiz hâle getiriyor. Ertelemeden sonra 2030’a kadar geleceği ifade edileceği söyleniyordu, sonrasında ise 2028 iddiaları yine çıkmıştı. Ancak hâlâ tam bir tarih yok ve görünüşe göre en erken 2030'a kadar beklemek gerekecek. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Aracın oldukça etkileyici özelliklerle geleceğini de belirtmek gerek. SSP platformu üzerine inşa edilecek, markanın gelecekteki tüm elektrikli araçlarının temelini oluşturacak. Yüksek menzil, modern tasarım, daha iyi performans ve gelişmiş yazılım özellikleriyle gelecek.