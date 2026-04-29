Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Volkswagen ID.Polo Tanıtıldı: İşte Elektrikli Polo’nun Menzili, Tasarımı ve Tüm Özellikleri

Volkswagen ID.Polo nihayet tanıtıldı. MEB+ altyapısı, elektrikli motor seçenekleri, batarya ve menzil verileri, fiziksel tuşlu yeni kokpiti, Trend-Life-Style donanımları ve küçük elektrikli hatchback sınıfındaki konumuyla detaylı şekilde inceliyoruz.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Volkswagen, Polo adını elektrikli çağa taşıyarak markanın en tanıdık modellerinden birini tamamen yeni bir zeminde yeniden yorumladı. ID. Polo, gerek özellikleri gerek fiyatıyla küçük elektrikli otomobil sınıfının en dikkat çeken yeni oyuncularından biri olabilir.

Bu otomobil yalnızca “Polo’nun elektriklisi” gibi okunmamalı. Çünkü ID.Polo; yeni MEB+ altyapısı, önden çekişli elektrikli mimarisi, beş kişilik kabini, geniş bagaj hacmi ve fiziksel tuşlara geri dönen kokpit anlayışıyla Volkswagen’in küçük sınıfta yeniden güçlü bir denge kurma çabasını yansıtıyor.

İçerikten Görseller

Volkswagen ID.Polo dış tasarımı

Volkswagen ID.Polo’nun dış tasarımında ilk dikkat çeken şey, markanın son dönem ID modellerindeki fazla yuvarlak ve deneysel çizgilerden daha sade, daha tanıdık bir forma geçmesi. Volkswagen bu tasarım dilini “Pure Positive” olarak adlandırıyor; yani karmaşık detaylardan uzak, net oranlara ve sıcak bir Volkswagen kimliğine yaslanan bir yaklaşım.

Paylaşılan basın görsellerine göre otomobil, klasik Polo boyutlarını tamamen terk etmiyor. Bununla birlikte kısa ön-arka çıkıntılar, güçlü arka omuz çizgisi, belirgin C sütunu ve yatay ışık imzası ID.Polo’ya küçük sınıfta daha olgun bir görünüm kazandırıyor. Özellikle arkadaki geniş LED şerit ve aydınlatmalı Volkswagen logosu, modelin elektrikli kimliğini daha görünür hale getiriyor.

Dış tasarım ölçüleri ve öne çıkan detaylar

Özellik Detay
Uzunluk 4.053 mm
Genişlik 1.816 mm
Yükseklik 1.530 mm
Aks mesafesi 2.600 mm
Bagaj hacmi 441 litre
Koltuklar yatınca bagaj 1.240 litre
Minimum EU boş ağırlık 1.568 kg / 1.576 kg
Jant ölçüleri 17, 18 ve 19 inç
Ön far yapısı LED, üstte IQ.LIGHT LED matrix
Arka aydınlatma 3D LED stoplar, üstte ışık şeridi

Boyutlara bakıldığında ID.Polo, benzinli Polo’dan çok daha büyük bir otomobil değil; ancak elektrikli platform sayesinde iç hacim ve bagaj tarafında belirgin bir avantaj sunuyor. Volkswagen, 441 litrelik bagaj hacmini özellikle vurguluyor; bu değer birçok geleneksel B hatchback modelin üstüne çıkıyor.

Tasarımın güçlü tarafı, fazla fütüristik görünmeye çalışmaması. Renault 5 E-Tech gibi retro karakterli rakiplerin aksine ID.Polo daha tanıdık, daha sakin ve daha uzun ömürlü bir tasarım hedefliyor.

Volkswagen ID.Polo iç tasarımı

ID.Polo’nun iç mekânı, Volkswagen’in son yıllarda en çok eleştirilen alanlarından birine doğrudan cevap veriyor: kullanım kolaylığı. Yeni kokpitte 10 inç dijital gösterge paneli ve 13 inç Innovision multimedya ekranı yer alıyor; ancak asıl önemli değişim, fiziksel tuşların ve döner kontrollerin yeniden ön plana alınması.

Bu dönüş, günlük kullanımda büyük fark yaratabilecek bir tercih. Klima, temel sürüş ve multimedya kontrollerinin yalnızca ekrana gömülmemesi, özellikle eski Volkswagen kullanıcılarının alışkanlıklarına daha yakın bir deneyim sunuyor.

Kabin, ekranlar ve yaşam alanı

Özellik Detay
Dijital gösterge 10 inç Digital Cockpit
Multimedya 13 inç Innovision ekran
Telefon bağlantısı App Connect, Apple CarPlay / Android Auto
Klima Otomatik klima, Style’da iki bölgeli otomatik klima
Ön koltuk ayarı Opsiyonel 12 yönlü elektrikli ayar
Masaj fonksiyonu Opsiyonel pnömatik masaj
Ambiyans Style’da arka plan aydınlatması, geliştirilmiş ID. Light
Ses sistemi Opsiyonel 425 watt Harman Kardon
Panoramik cam tavan Opsiyonel
V2L Harici cihazlara güç aktarımı, 3,6 kW’a kadar

İç mekânda “retro display” adı verilen dijital gösterge modu da dikkat çekiyor. Bu görünüm, Golf I facelift dönemine gönderme yapıyor ve otomobilin tamamen elektrikli yapısına rağmen Volkswagen geçmişiyle bağ kurmasını sağlıyor. Bu küçük detay, ID.Polo’nun yalnızca teknolojik değil, duygusal bir model olarak da konumlanmak istediğini gösteriyor.

Arka yaşam alanı için resmî bültende net diz ve baş mesafesi verileri paylaşılmıyor; ancak beş kişilik oturma düzeni, 2.600 mm aks mesafesi ve geniş bagaj vurgusu modelin sınıfına göre pratiklik iddiasını güçlendiriyor. ADAC’ın ilk izleniminde de ikinci sıranın yetişkinler için makul olduğu, fakat diz mesafesinin çok cömert sayılmayabileceği belirtiliyor.

Volkswagen ID.Polo donanım seçenekleri

Volkswagen ID.Polo, Almanya için Trend, Life ve Style olmak üzere üç donanım seviyesiyle açıklandı. Bu yapı, klasik Volkswagen paket mantığını elektrikli modele taşıyor. Trend giriş seviyesi olsa da DC hızlı şarj, LED farlar, dijital kokpit, 13 inç multimedya ve temel sürüş destekleriyle boş bir başlangıç paketi gibi görünmüyor.

Life paketi daha çok konfor ve günlük kullanım kolaylığına odaklanıyor. Adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası, ön park sensörü, kablosuz şarj ve App Connect gibi özellikler bu seviyede standart olarak açıklanmış. Style ise ışık teknolojileri, daha kaliteli kabin detayları, sport comfort koltuklar ve iki bölgeli klima ile daha üst bir konumda duruyor.

Donanım karşılaştırması

Donanım Trend Life Style
DC hızlı şarj Standart Standart Standart
LED farlar Standart Standart Standart
IQ.LIGHT LED matrix Yok / opsiyonel değil Donanıma bağlı Standart
10 inç dijital gösterge Standart Standart Standart
13 inç multimedya Standart Standart Standart
Otomatik klima Standart Var İki bölgeli
Side Assist Standart Standart Standart
Lane Assist Standart Standart Standart
Emergency Assist Standart Standart Standart
Adaptif hız sabitleyici Yok Standart Standart
Geri görüş kamerası Yok Standart Standart
Ön park sensörü Yok Standart Standart
Kablosuz telefon şarjı Yok Standart Standart
App Connect Donanıma bağlı Standart Standart
3D LED stoplar Yok / sınırlı Donanıma bağlı Standart
Aydınlatmalı VW logosu Yok Donanıma bağlı Standart
Sport comfort koltuklar Yok Yok Standart
Koltuk / direksiyon ısıtma Yok Donanıma bağlı Standart

Almanya’da ID.Polo Trend için açıklanan başlangıç fiyatı 24.995 euro. İlk etapta ise 155 kW motorlu, 52 kWh bataryalı ID.Polo Life versiyonunun 33.795 eurodan siparişe açıldığı belirtiliyor. Volkswagen, fiyat ve donanım bilgilerinin Almanya pazarı için geçerli olduğunu; diğer ülkelerde farklılık olabileceğini de özellikle not düşüyor.

Türkiye fiyatı, Türkiye satış tarihi ve Türkiye donanım yapısı için resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ID.Polo’nun Türkiye’ye hangi batarya, hangi motor ve hangi paketlerle geleceği konusunda kesin yorum yapmak doğru olmaz.

Volkswagen ID.Polo güvenlik ve sürüş destek özellikleri

ID.Polo’nun güvenlik tarafında en dikkat çekici nokta, giriş paketinden itibaren modern destek sistemlerinin sunulması. Trend donanımda Side Assist, Lane Assist ve Emergency Assist’in standart açıklanması, küçük elektrikli hatchback sınıfında donanım algısını yukarı çekebilecek bir hamle.

Daha gelişmiş tarafta Connected Travel Assist öne çıkıyor. Volkswagen, bu sistemin çevrimiçi verileri de kullanarak boylamasına ve yanal destek verdiğini, ayrıca trafik ışıklarına tepki verebildiğini açıklıyor. Bu özellik, Volkswagen’e göre bu sınıfta bir ilk olarak konumlandırılıyor; ancak sistem sınırları içinde çalıştığı ve sürücü sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı unutulmamalı.

Güvenlik ve sürüş destek sistemleri

Özellik
Side Assist Standart
Lane Assist Standart
Emergency Assist Standart
Adaptif hız sabitleyici Life ve Style’da standart
Connected Travel Assist Opsiyonel
Trafik ışığı tanıma / tepki Connected Travel Assist ile
Front Cross Traffic Assist Life ve Style’da standart
Geri görüş kamerası Life ve Style’da standart
Ön park sensörü Life ve Style’da standart
Park Distance Control Donanıma bağlı
LED far Standart
IQ.LIGHT LED matrix Style’da standart
ID. Light kapı uyarısı Style’da standart
Euro NCAP Resmî test sonucu henüz yok

ID.Light sisteminin Style donanımda kapılara kadar uzatılması da günlük güvenlik açısından ilginç bir detay. Sistem, kapı açılmadan önce yaklaşan yol kullanıcıları konusunda görsel uyarı verebiliyor. Bu özellik özellikle şehir içi kullanımda bisikletli, scooter kullanıcısı ve motosikletli trafiğin yoğun olduğu alanlarda anlamlı olabilir.

Euro NCAP tarafında ID.Polo için henüz resmî bir çarpışma testi sonucu bulunmuyor. Bu nedenle güvenlik değerlendirmesinde donanım listesi güçlü görünse de, nihai güvenlik performansı için bağımsız test sonucunu beklemek daha doğru olur.

Volkswagen ID.Polo performans ve motor özellikleri

Volkswagen ID.Polo, ilk aşamada üç farklı güç seviyesiyle açıklandı: 85 kW, 99 kW ve 155 kW. Tüm versiyonlar önden çekişli ve tek kademeli elektrikli aktarma mantığına sahip. 166 kW gücündeki ID.Polo GTI versiyonunun 2027’de ürün gamına katılması planlanıyor.

Batarya tarafında iki yapı var. 37 kWh net kapasiteli LFP batarya, 85 ve 99 kW versiyonlarla eşleşiyor; 52 kWh net kapasiteli NMC batarya ise 155 kW versiyonda kullanılıyor. 37 kWh batarya 329 km’ye kadar, 52 kWh batarya ise 454 km’ye kadar WLTP menzil hedefiyle açıklanmış durumda.

Motor, batarya ve şarj verileri

Özellik 85 kW 99 kW 155 kW
Güç 116 PS 135 PS 211 PS
Batarya 37 kWh LFP 37 kWh LFP 52 kWh NMC
Çekiş Önden çekiş Önden çekiş Önden çekiş
Maksimum DC şarj 90 kW 90 kW 105 kW
AC şarj 11 kW 11 kW 11 kW
10-80 DC şarj Yaklaşık 23 dk Yaklaşık 23 dk Yaklaşık 24 dk
WLTP menzil 329 km’ye kadar 329 km’ye kadar 454 km’ye kadar
Maksimum hız 160 km/s 160 km/s 160 km/s

Kağıt üzerinde en dengeli seçenek 52 kWh bataryalı 155 kW versiyon gibi görünüyor. Çünkü hem menzil tarafında 454 km’ye kadar çıkan daha kullanışlı bir değer sunuyor hem de 211 PS gücüyle şehir dışı kullanımda daha rahat bir karakter vaat ediyor. Buna karşılık 37 kWh bataryalı versiyonlar, fiyat erişilebilirliği ve şehir içi kullanım odağıyla daha mantıklı başlangıç seçenekleri olacaktır.

ID.Polo’nun en büyük avantajı, tanıdık Polo adını modern elektrikli mimariyle birleştirmesi. Bu, yeni elektrikli otomobil almak isteyen ama çok radikal bir tasarım veya tamamen farklı bir kullanım hissi istemeyen kullanıcılar için önemli. Volkswagen burada “alışılmış Polo güveni” ile “elektrikli otomobil pratikliği” arasında bilinçli bir köprü kuruyor.

Volkswagen ID.Polo; şehir içinde kompakt ölçüler, elektrikli sürüş sessizliği, geniş bagaj, tanıdık marka algısı ve kolay kullanılan bir kokpit isteyen kullanıcılar için çok mantıklı görünüyor. Özellikle ilk elektrikli otomobilini alacak ama fazla deneysel bir modele geçmek istemeyen sürücüler için ID.Polo, güvenli bir geçiş noktası olabilir.

Araba Elektrikli Araba Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com