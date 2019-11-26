Volkswagen'in Elektrikli SUV'u ID.4, İlk Kez Görüntülendi

Volkswagen'in çalışmalarını sürdürdüğü yeni elektrikli SUV modeli ID.4, ilk kez görüntülendi. Karlı yol testi yapılırken casus kameralara takılan aracın 2020 sonunda tanıtılması, 2021'de de yollara inmesi bekleniyor.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, şu sıralar yeni nesil araçlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, özellikle gelecek yıllarda piyasaya süreceği "ID." serisini ciddi anlamda önemsiyor ve tüketicilerin karşısına, muhteşem araçlarla çıkmak istiyor. Hal böyle olunca da Volkswagen, ID. serisindeki araçlarla ilgili hem çok yoğun çalışıyor hem de yaptığı çalışmaları kamuoyundan gizlemek istiyor.

Volkswagen'in üzerinde çalıştığı ID. serisindeki araçlarından bir tanesi de elektrikli bir SUV modeli. Bu SUV modeli ile ilgili bilinen şeyler şu an için neredeyse yok denecek kadar az. Aracın ismi bile kesinleşmiş durumda değil ancak beklentiler, Volkswagen'in çalışmaları devam eden elektrik motorlu SUV'unun "ID.4" ismine sahip olacağı yönünde. Şimdiyse bu araç, casus kameraların takibine takıldı.

İşte casus kameralara yakalanan Volkswagen ID.4

Volkswagen çalışanları, aracın genel tasarımı gizlemek için ilginç bir yöntem tercih etmişler. Yukarıdaki fotoğrafta da görülebileceği üzere Volkswagen ID.4'ün ön ızgara bölümü ve farları, Opel kamuflajıyla kapatılmış durumda. Ancak yine de Volkswagen ekibi, tüm çabalarına rağmen yeni elektrikli SUV modelini casus kameralardan gizlemeyi başaramadı. Dilerseniz şimdi de aracın arka kısmının nasıl göründüğüne bakalım;

Aracın teknik özelliklerinin ne olacağı konusunda kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Araç tek bir motora sahip olabileceği gibi 4 tekerden çekiş sağlayabilecek ikinci bir motora da sahip olabilir. Ayrıca ID.4'le ilgili bir diğer beklenti ise bu elektrik motorlu SUV'un menzilinin 330 km, 420 km veya 550 km sağlayacak bataryalarla donatılacak olması.

Volkswagen'in yeni elektrik motorlu SUV'unu ne zaman yollarda göreceğimizi bilmiyoruz. Ancak ID.4'ün Avrupa lansmanının 2020 yılının sonlarında olacağı, aracı yollarda görmeye başlayacağımız zamanın ise 2021 yılı olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeliyle tüketicilerin gönüllerini ne kadar cezbedebilecek.