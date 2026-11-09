Volkswagen, sıfır otomobil almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Kasım 2026 Volkswagen otomobil fiyatları, kampanyaları, indirimleri ve kredi fırsatlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Volkswagen, Kasım 2026 döneminde Golf, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat gibi modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli ID.4 gibi sıfır otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

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Sıfır Volkswagen otomobil satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra özel indirimler ve finansman koşulları da öne çıkıyor. Peki Volkswagen Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte Volkswagen Kasım 2026 güncel fiyat listesi ve öne çıkan kampanyalar...

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Volkswagen fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Taigo 2.292.100 TL T-Cross 2.541.100 TL Golf 2.390.100 TL Yeni T-Roc 2.916.100 TL Tiguan 3.600.100 TL Tayron 3.475.250 TL Passat 4.010.100 TL ID.4 3.126.250 TL Golf GTI 5.936.100 TL Golf R 6.683.250 TL

Volkswagen Taigo Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay Vadeli %0,99 Faiz

Taigo'nun 1.0 Life TSI 116 PS DSG versiyonu için kasım ayına özel kredi kampanyası sunuluyor. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor.

Volkswagen Tiguan Kampanyası: Özel Satış Fiyatları

Volkswagen'in SUV modellerinden Tiguan da kasım ayına özel fiyat avantajlarıyla satışa sunuluyor. Kampanya, 2026 model yılı Tiguan 1.5 eTSI 150 PS Life DSG ve Tiguan 1.5 eTSI 150 PS Elegance DSG versiyonlarını kapsıyor.

Volkswagen Peşin Avantajlı Kredi Kampanyası: 300 Bin TL'ye %0 Faiz

Peşin Avantajlı Kredi kampanyasında hem bireysel müşterilere hem de ticari kredi kullanacak müşterilere yönelik farklı seçenekler bulunuyor. Bireysel müşteriler için 300.000 TL kredi tutarı, 70.680 TL peşin ödeme koşuluyla 11 ay vadeli ve %0 faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Bu finansman planında aylık taksit tutarı 25.000 TL olarak açıklanıyor.