Alman otomotiv devi Volkswagen, Güney Amerika pazarına yönelik olarak üreteceği yeni kompakt crossover modeli Nivus’un kamuflajlı görsellerini paylaştı. VW’nin küçük sınıf hatchback’i Polo ile aynı platformu kullanan aracın uygun bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Son dönemde kompakt crossover ailesini T-Roc ve T-Cross gibi modellerle genişleten Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada, Brezilya’da Nivus adında yeni bir kompakt crossover geliştirdiğini duyurmuştu.

Daha önce araç hakkında kısa bir teaser paylaşan firma, bu kez de Nivus’un kamuflajlı görsellerini yayınladı. Volkswagen’in Brezilya operasyonu tarafından tasarlanan bu yakışıklı, coupe esintileri taşıyan bir tasarıma sahip.

Volkswagen Nivus, Polo ile aynı platformu kullanıyor

Alman markanın küçük sınıf hatchback’i Polo ile aynı platform üzerine inşa edilen Nivus, şık ve sportif görünümü ile öne çıkıyor. Volkswagen’in açıklamasına göre araç, 128 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI ünite ile geliyor. Sadece önden çekiş sisteminin yer aldığı Nivus, 6 ileri otomatik şanzıman sunuyor.

Hemen hemen Polo boyutlarında olan kompakt crossover, 415 litrelik oldukça iddialı bir bagaj hacmine sahip. LED gündüz ve stopları ile kaliteli bir görünüm sunan Nivus, 17 inçlik jantlar ile geliyor. Aracın iç mekanda sunacağı özellikler hakkında şu an herhangi bir bilgiye sahip değiliz ancak bu merakımızın kısa zaman sonra giderileceğini tahmin ediyoruz.

Dört tekerden çekiş sistemine sahip olmayan Nivus, 128 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor

Volkswagen’in bir diğer kompakt crossover modeli T-Roc’un altında konumlandırılan Nivus, ilk olarak haziran ayında Brezilya’da satışa sunulacak. 2020’nin sonuna doğru diğer Güney Amerika ülkelerinde piyasaya sürülecek olan araç, 2021'in başlarında ise Avrupa’ya yelken açacak.

Hem tasarımı hem de üretimi Volkswagen Brezilya tarafından üstlenilen kompakt crossover Nivus, 20.390 euroluk başlangıç fiyatına sahip olan T-Roc’tan daha ucuz olacak ancak kesin fiyatı öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ek olarak, aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğinin şu an için belli olmadığını da söyleyelim.