Yenilenen Volkswagen Tiguan Türkiye Pazarında Satışa Sunuldu

Volkswagen, sevilen SUV modeli Tiguan'ın makyajlı versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu. Yapılan çalışmalarla daha agresif bir yapıya sahip olan Tiguan, yenilenen donanım paketleriyle de tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, sevilen SUV modeli Tiguan'ın makyajlı versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu. Yenilenen Tiguan, sahip olduğu daha da agresif yapıyla Volkswagen hayranlarının gönlünü çalmayı başaracak gibi görünüyor.

Yenilenen Tiguan, en büyük değişimini ön tarafından alıyor. Golf'ün yenilenen modelinde tercih edilen Matrix LED farları Tiguan'da da kullanan mühendisler, bu sayede aracın ön kısmına hem daha şık bir görünüm kazandırmış hem de aracın ön panelinin tam bir uyum içinde olmasını sağlamış. Ayrıca yeni Tiguan, tercihe dayalı 17-21 inç büyüklüğündeki jantlarıyla da tüketicilerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Yenilenen Volkswagen Tiguan işte böyle görünüyor

Volkswagen, yenilediği Tiguan'da sadece tasarım değişiklikleri yapmadı. Şirket, müşterilerine yeni donanım seçenekleri de sunuyor. Ayrıca aracın baz donanımı da artık daha dolu. Bu bağlamda "Life" isimli giriş paketini tercih eden tüketiciler, 3 bölgeli dokunmatik klima, hız sabitleyici, LED farlar, çok fonksiyonlu deri direksiyon ve 8.5 inç büyüklüğündeki multimedya ekranına sahip olmuş oluyorlar.

Volkswagen hayranları, şirketin yenilenen SUV modelini Life paketin haricinde Elegance ya da R-Line paketler olarak da satın alabiliyorlar. Bu paketlerde farklı özelliklerin sunulduğu Tiguan, tüketicilerin bütçelerine uygun paketlerden bir tanesini seçebilmesine imkan tanıyor.

Volkswagen Tiguan hayranları, bu SUV modeline iki farklı motor seçeneğiyle sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda tüketicilere, 150 beygir gücündeki 1,5 litrelik benzinli TSI motor ya da tıpkı benzinli motorda olduğu gibi 150 beygir gücündeki 2.0 litrelik dizel TDI motor seçenekleri sunuluyor. Bu motorlar, 7 ileri vitese sahip DSG şanzıman ile tamamlanıyor. Peki bu araca sahip olmak isteyen tüketicilerin ne kadar ödemeleri gerekiyor?

Yenilenen Volkswagen Tiguan fiyatları