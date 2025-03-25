Yenilikçi teknolojilerle otomotiv sektöründe öne çıkmak birçok üreticinin stratejileri arasında olsa da Volkswagen gibi bazı markalar, bunun da ötesine geçiyor ve çevresel sorunlara çözüm üretiyor. İşte örneklerinden biri RooBadge teknolojisi.

Logodan farklı seslerin yükseldiği bu teknolojinin asıl amacı ne?

Test aşamasında olsa da hayata geçirildiğinde özellikle bazı ülkelerin epey işine yarayacak RooBadge’nin detaylarına yakından bakalım.

RooBadge nedir?

Avustralya İngilizcesinde kanguru kelimesinin kısaltmışından ortaya çıkan RooBadge teknolojisi, kısaltmadan da anlayabileceğiniz gibi kangurularla alakalı.

Avustralya’da kanguru çarpması kaynaklı binlerce kaza yaşanıyor. Kanguruların aniden yola çıkması hem onlar hem de sürücüler için tehdit oluşturuyor. RooBagde de bu sorunu teknolojik bir çözümle ele alıyor.

Volkswagen, Melbourne Üniversitesi ile güçlerini birleştirdi ve kangurularla yaban hayatı korumak için kolları sıvadı.

Nasıl çalışıyor?

Araçların ön ızgarasına monte edilen akıllı cihaz, kanguruların doğal davranışlarını ve ses frekanslarını analiz ederek çalışıyor. Bu özel sistem, insan kulağının duyamayacağı düşük frekanslı sesler yayarak kanguruları uyarıyor. Yayılan ses; kanguruları korkutmuyor, sadece yoldan uzaklaşmalarını sağlıyor.

RooBadge, mobil uygulama ile entegre çalışıyor. Uygulama, kanguru popülasyonunun yoğun olduğu bölgeleri gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Sürücüler, uygulama sayesinde kanguruların sık görüldüğü alanlarda daha dikkatli bir sürüş gerçekleştirebiliyor.

Son olarak RooBagde, araçların ön ızgarasına kolayca monte edebilecek şekilde hafif ve dayanıklı malzemelerden üretildi. Bu sayede de hem kurulumu kolay hâle geliyor hem de aracın aerodinamiği olumsuz etkilenmiyor.

RooBadge, şu anda Avustralya’da pilot uygulama aşamasında.

Teknoloji şu anda test aşamasında ve artık yavaş sürüş ile son teste girecek. Başarılı olması durumunda, genelinde benzer sorunlar yaşayan bölgelerde de kullanılması planlanıyor.

Kuzey Amerika’da geyik çarpmaları ya da Afrika’da vahşi hayvanların neden olduğu kazalar için de benzer sistemler geliştirilmesi hedefler arasında.

Belki Türkiye’de kullanımı olmaz ama yine de hayvanların hayatı için böyle bir teknolojinin geliştiriliyor olması yüzümüzü güldürüyor.

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