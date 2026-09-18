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Volvo Fiziksel Düğmelere Geri Dönüyor: Peki Ekranlara Ne Olacak?

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Volvo, gelen eleştiriler üzerine dokunmatik ekran ağırlıklı iç mekân tasarımından vazgeçerek araçlarına fiziksel düğmeleri geri getiriyor.

Volvo Fiziksel Düğmelere Geri Dönüyor: Peki Ekranlara Ne Olacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son yıllarda tüm araç içi kontrolleri dokunmatik ekranlara toplamayı bir felsefe hâline getiren Volvo, müşteri ve otomotiv gazetecilerinin eleştirilerine kulak verdi.

İsveçli otomobil üreticisi, neredeyse her işlevi ekranların arkasına saklamanın en mantıklı fikir olmadığını kabul ederek araçlarına fiziksel kumandaları yeniden entegre etmeye hazırlanıyor.

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Volvo Fiziksel Düğmelere Geri Dönüyor: Peki Ekranlara Ne Olacak?
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Dokunmatik ekranlar kalıyor ancak butonlar geri dönüyor

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Volvo'nun "Strateji Güncellemesi 2026" toplantısında konuşan şirkete yeniden dönen Tasarım Başkanı Thomas Ingenlath, sürücülerin araçlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu baştan düşündüklerini belirtti. Ingenlath, eski modellerdeki gibi onlarca karmaşık düğmeyle kaplı bir ön konsola dönülmeyeceğini ancak dokunmatik ekranların yalnızca gerçekten başarılı olduğu alanlarda kullanılacağını ifade etti.

Ingenlath, bu yeni yaklaşımı klasik bir Leica fotoğraf makinesine benzetiyor. Amaç, sadece fiziksel buton sunmak değil; malzemenin hissi, tuşların tıklama sesi ve farklı işlevlerin farklı formlara sahip olmasıyla sürücüye premium bir dokunsal deneyim yaşatmak.

2027’de yeni tasarım dönemi başlıyor

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İç mekândaki bu felsefe değişiminin yanı sıra Volvo, dış tasarımında da markanın köklü mirasını geleceğe taşıyacak yeniliklere hazırlanıyor.

Şirketin ikonik ön ızgarası ve logosunda yapılması planlanan dokunuşların ilk ipuçları, Volvo'nun 100. yılını kutlayacağı 2027 yılında tanıtılacak yeni konsept araçla sergilenecek.

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