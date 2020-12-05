Üretimlerinin ABD'de gerçekleştirilmesi nedeniyle Türkiye pazarında satışa sunulmayan Volvo S60, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ülkemiz pazarına giriş yapacak. İlk teslimatların Şubat 2021'de yapılması planlanıyor.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo'nun geçtiğimiz yıllarda tanıttığı orta üst sınıf modeli S60, üretimleri Amerika'da gerçekleştirildiğinden dolayı Türkiye'ye getirilemiyordu. Gelen yeni bilgilere göreyse firma, yeni stratejisi doğrultusunda Çin'de üretilen S60'ları ülkemizde piyasaya sürecek.

2020 yılında pazar payını korumayı hedefleyen Volvo Car Turkey, yeni modeli önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ülkemize sokmayı planlıyor. Bu noktada yeni S60 modelinin teslimatlarına ise Şubat 2021 tarihinde başlanacağı aktarılıyor.

Türkiye'de satışa çıkacak yeni Volvo S60 neler sunuyor?

Yeni S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu noktada Volvo Car Turkey Pazarlama, PR ve Tüketici Deneyimi Direktörü Kubilay Polat, aracın 250 beygir güç ve 350 Nm tork üreten hafif hibrit turboşarjlı benzinli AWD motor seçeneğiyle pazara sunulacağını söyledi ve ciddi talep görmesini beklediklerini belirtti.

Önümüzdeki şubat ayından itibaren teslimatları başlayacak olan modelde panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, gerçek deri döşemeler, 18" alaşım jantlar, arka kamera, LED farlar, çarpışma önleme destek sistemi, kristal vites topuzu ve şerit koruma asistanı gibi pek çok özellik bulunuyor.

Yeni Volvo S60 Türkiye fiyatı:

Amerika'dan sonra Çin'de de üretilmeye başlayan ve Türkiye'ye Çin'den gelecek olan yeni S60'ların ülkemizde 783 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı belirtildi.

Türkiye pazarı hakkında konuşan Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "2021 yılında Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılına paralel 625 bin otomobil satılacağını tahmin ediyoruz ve pazar payımızı %1,5 civarında ön görüyoruz; 52 bin adetlik premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel %18'lik bir pazar payı hedefliyoruz” dedi.