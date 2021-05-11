Voyager-1, 22,5 Milyar Kilometreden Dünya'ya Ses Gönderdi

NASA'nın 40 yıldır uzayda olan Voyager-1 isimli aracı, yıldızlararası gazlardan yayılan uğultuyu Dünya'ya göndermeyi başardı. NASA'yı sevindiren gelişmenin, Güneş ile güneş rüzgarlarının en uç noktalarının nasıl etkileşime girdiğini anlaşılmasını sağlamaya yardım edeceği düşünülüyor.

NASA'nın uzayda çalışmaya devam eden en eski uzay araçlarından bir tanesi olan Voyager-1, Dünya'ya çok önemli veriler gönderdi. Bundan en az 40 yıl önce uzaya fırlatılan araç, şu sıralar Dünya'dan 22,5 milyar kilometre uzaklıkta ve yıldızlararası gazlardaki "uğultu"yu kaydetmeye çalışıyor. İşte bu çalışmalar kapsamında kaydedilen sesler, artık Dünya'daki bilim insanları tarafından inceleniyor.

NASA, Voyager-1'in Dünya'ya gönderdiği sesin monoton ve çok zayıf olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre elde edilen ses doğru bir şekilde analiz edilebilirse, Güneş ile güneş rüzgarlarının en uç noktalarının nasıl etkileşime girdiği anlaşılmış olacak. Böylelikle evrenle ilgili bugüne kadar aydınlatılamamış bir gizem daha gün yüzüne çıkacak.

İşte 22,5 milyar kilometre uzaktan Dünya'ya veri gönderen Voyager-1

Voyager-1'in bugüne kadar gerçekleştirdiği tek başarı tabiri caizse "evrenin sesi"ni Dünya'ya göndermiş olması değil. Bu uzay aracı daha önce de Jüpiter ve Satürn'e ulaşarak, bu gezegenlerle ilgili önemli bilgiler edinilmesini sağlamıştı. O dönemlerde de NASA'nın gurur kaynağı olan uzay aracı, son başarısıyla da uzay bilimleri camiasını heyecanlandırdı.

Bu arada, Voyager-1 isimli uzay aracının hala çok uzun bir yolu var. Uzmanlar, nihai hedef olan Oort Bulutu'na ulaşmanın yaklaşık 300 yıl süreceğini düşünüyorlar. Ancak bu süreçte neler olacağı, araç ile iletişimin devam edip etmeyeceği gibi şeyler bilinmezliğini koruyor. Bazı bilim insanları, Voyager-1'in sonsuza dek uzaya hapsedildiğini düşünüyorlar.