Dünyanın en ikonik film stüdyolarından Warner Bros, klasik gösterişli logosunu değiştirme kararı aldı. Pentagram adlı bir şirketin tasarlamış olduğu bu logo, önceki tasarıma göre son derece sade ve modern bir görünüme sahip.

Sinema endüstrisinin en önemli isimlerinden Warner Bros, uzun süredir kullanmaya devam ettiği logosunu değiştirme kararı aldı. Pentagram adlı bir şirket tarafından tasarlanan yeni logo, Warner Bros’un 100. yıl şerefine, 2023 yılında kullanılmaya başlanacak.

Şirketin logosunda değişikliğe gideceği 2019 yılında belli olmuştu ancak o zamanlar logonun sadece dış hatları gözler önüne serilmişti. Geçtiğimiz günlerde Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği Locked Down filminin fragmanında, yeni logo ilk defa tüm hatlarıyla ortaya çıktı.

Yeni logo, eskisine göre son derece sade bir tasarıma sahip

Warner Bros, logoda değişikliğe gitmek için uzun süredir uğraş veriyordu. Son 15 yılda 200’den fazla logo tasarlandı ve bunlardan sadece 12 tanesi resmi olarak onay aldı. Warner Bros, Pentagram adlı tasarım şirketinin çizmiş olduğu logoyla devam etme kararı alarak, görsel kimliğini 2023 yılında tamamen değiştirmek için hazırlanıyor.

Yeni logo, bir önceki tasarımdan çok daha sade çizgilere ve renklere sahip. Bir zamanlar son derece şaşalı bir görünüme sahip olan logonun sadeleştirilmesi, birçok sinema sever tarafından beğeni topladı. Kullanıcılar, Twitter üzerinden şu tarzda yorumlarda bulundu; “Yeni logoya alışmak biraz zaman alacak ancak tasarımın son derece modern ve şık gözüktüğünü söyleyebilirim.”