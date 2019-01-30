Warner Music ile Doğan Grup, Geniş Çaplı Bir Anlaşma Yaptı

Warner Music ile Doğan Grup, temsil haklarını ve ürünlerin fiziksel dağıtımını da içeren, oldukça geniş kapsamlı bir sözleşmeye imza attı.

Doğan Grup, Türkiye’nin en büyük müzik stüdyosu Doğan Music Company (DMC), Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından NetD’nin sahibi.

DMC artık Warner Music’in fiziksel ürünlerini Türkiye’de dağıtmaktan sorumlu olacak ve firmanın müziklerini Türk müzik platformlarında temsil edecek. Warner Music repertuarı ayrıca NetD’de de yer alacak. NetD, Warner Music için özel bir çalma listesi oluşturup ana sayfasında ve popüler sosyal medya kanallarında paylaşacak. İki firma ayrıca NetD’nin influencer pazarlama ağından da birlikte faydalanacak. Bu influencerlar, Warner Music sanatçıları üzerine içerikler hazırlayacaklar.

Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen kayıtlı müzik pazarları arasında yer alıyor. Bu pazar, ülkemizde 2017’de %31.7 oranında büyüme kaydetmişti.

Warner Music’in Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu ismi Alfonso Perez Soto, Türkiyenin en heyecan verici gelişmekte olan ülkelerden birisi olduğunu söylüyor. Soto, sanatçılarının tüm dünyada duyulması için çalışmalar yaptıklarını ve Türk hayranların da kendileri için çok önemli olduğunu belirtiyor. Firmanın dijital pazarlamaya yaklaşımını da oldukça yenilikçi bulan Soto, bu çalışmaları takdir ettiğini belirtiyor.

DMC CEO’su Samsun Demir, bu anlaşmayı gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ve iki şirketin pek çok alanda işbirliği yapacağını belirtti. Warner sanatçılarının ülkemizde daha iyi tanınmasını sağlayacak olan bu anlaşma, yerli sanatçıların da yurt dışına daha kolay açılmasını sağlayacak.