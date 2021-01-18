WASP-107b'nin En Hafif 'Dev' Gezegen Olduğu Keşfedildi

Bilim insanları, 2017 yılında keşfedilen ve gaz devi gezegenleri anlamamız konusunda büyük katkı sağlayan gezegen WASP-107b'nin, şimdiye kadar düşünülenden çok daha hafif bir gezegen olduğunu keşfetti. Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları, WASP-107-b'nin pek çok yönden 'tuhaf' bir gezegen olduğunu söylüyor.

Gaz devi gezegen, katı bir çekirdeğe sahip olan ancak büyük bir kısmı yoğun gazlardan oluşan gezegenler için kullanılan bir tanım. Güneş sistemimizde bulunan Jüpiter, Satürn Uranüs ve Neptün de gaz devi gezegenlerdir ancak kütleleri ve büyüklükleri sebebiyle Jüpiter ve Satürn özellikle 'dev' tanımlamasının tam karşılığı niteliğinde diyebiliriz.

Güneş sistemimiz dışında da gaz devi gezegenler olduğunu biliyoruz. WASP-107b de bu gezegenlerden biri. Başak takımyıldızında bulunan, Dünya'dan yaklaşık 212 ışık yılı uzaklıkta bir yıldız olan WASP-107'nin yörüngesinde bulunan WASP-107b, astrofizikçilerin 'pamuk şekeri gezegen' olarak andığı gezegenlerden biri.

Gezegenin çekirdek kütlesi, Jüpiter'in 10'da 1'i kadar:

Bu enteresan ve eğlenceli lakabın sebebi ise WASP-107b'nin Jüpiter kadar büyük olmasına rağmen, 10 kat daha hafif olması. Aslında WASP-107b'nin görece 'hafif' bir gezegen olduğu biliniyordu ancak yapılan son çalışmalar, gezegenin çekirdek kütlesinin, gaz devlerinin oluşabilmesi için gerektiği düşünülen kütleden çok daha az olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten bilim insaları, WASP-107b'nin kütlesine ve yoğunluğuna dair elde edilen bilgilerin, gaz devi gezegenlerin nasıl oluştuğunun anlaşılması noktasında oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Ekipte yer alan Caroline Piaulet'e göre bu veri, gaz devlerinin düşünülenden çok daha 'kolay' oluştuğunu ortaya koyuyor.

Gezegenin yüzde 85'ini kalın bir gaz bulutu tabakası oluşturuyor:

Gezegenin iç yapısını incelemek üzere başlatılan çalışmalar, yoğunluğu bu kadar düşük olan bir gezegenin, Dünya'nın kütlesinin dört katından fazla olmayan bir katı çekirdeğe sahip olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu durumda, gezegenin kütlesinin yüzde 85'inden fazlasının çekirdeği çevreleyen kalın gaz tabakasından oluştuğu sonucuna vardı.

Bu bulguyu ilgi çekici kılan kısmı anlayabilmek adına karşılaştırma yapmamız gerekirse, WASP-107b'ye benzer bir kütleye sahip olan Neptün, gaz katmanında toplam kütlesinin yalnızca yüzde 5 - yüzde 15 arası bir değeri barındırıyor. Araştırma ekibi şimdi, bu kadar 'hafif' bir gezegenin nasıl oluşmuş olabileceği sorusuna cevap arıyor.