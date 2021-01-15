Canon, CES 2021'de meraklılarının karşısına yeni bir fotoğraf makinesi yerine oldukça ilgi çekici interaktif bir siteyle çıktı. Bu interaktif site ile dileyen herkes Canon 5D Mart III ile donatılmış bir uydudan gezegenimizin farklı bölgelerinin fotoğraflarını çekebiliyor.

Gezegenimizin yörüngesinde dönen bir uydudan dünyanın fotoğraflarını çekmek ilginizi çeker miydi? Cevabınız evet ise Canon'un yeni interaktif sitesi, size keyifli dakikalar yaşatacak.

CES 2021'de yeni bir fotoğraf makinesi ya da kamera tanıtmak yerine oldukça ilgi çekici bir pazarlama stratejisi ile karşımıza çıkan Canon'un 'Redefine the Limits' (Sınırları Yeniden Tanımla) isimli bu projesi ile Canon 5D Mark III ile donatılmış bir uydudan gezegenimizin fotoğraflarını çekmek mümkün.

İnteraktif sitede uydudan fotoğraf çekmekten çok daha fazlası var:

Canon'un 2017 yılında tanıttığı ve 5D Mark III ile donatılmış CE-SAT-1 uydusu ile New York, Bahamalar ve Dubai gibi şehirlerin fotoğraflarını çekmekten sıkılırsanız, merak etmeyin. Çünkü Redefine the Limits projesi ile dilerseniz profesyonel bir fotoğrafçı eşliğinde yaban hayvanlarını fotoğraflayabilir, Canon'un geliştirme laboratuvarında ufak bir gezintiye çıkabilirsiniz.

Tabii ki belirtmekte fayda var ki, site üzerinden gerçek zamanlı fotoğraf çekimi yapıyor olmayacaksınız. Belirli bölgelerde yapılan çekimlerde her biri önceden çekilmiş fotoğrafları göreceksiniz ancak yine de bunun keyifli bir deneyim olduğunu söylemek mümkün.

Eğer Canon'un teknolojilerini nasıl geliştirdiğine dair kısa ve keyifli bir yolculuğa çıkmak ve uzaydan birkaç fotoğraf çekmek isterseniz buraya tıklayarak siz de Redefine the Limits sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede yer alan kategoriler arasında dilediğiniz gibi gezinerek bu interaktif deneyimin tadını çıkarabilirsiniz.