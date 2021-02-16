Apple, Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE'deki önemli bir şarj sorununu gideren watchOS 7.3.1'i yayınladı. Güncelleme, sadece bu iki model için yayınlanmış durumda.

Apple, akıllı saat işletim sistemi watchOS’in Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE’deki şarj sorununu gideren “7.3.1” sürümünü yayınladı. watchOS 7.3’ün yayınlanmasından yalnızca birkaç hafta sonra karşımıza çıkan watchOS 7.3.1, işletim sisteminin son sürümüne gelen en küçük güncellemelerden biri.

watchOS 7.3 güncellemesiyle birlikte bazı Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE modelleri, güç tasarrufu modu açıldığında şarj olmuyordu. Yalnızca bu iki model için yayınlanan watchOS 7.3.1, tam olarak bu soruna odaklanıyor ve şarj olmama sorununu ortadan kaldırıyor.

Eğer bir Apple Watch Series 5 ya da Apple Watch SE’ye sahipseniz iPhone’unuzdaki Apple Watch uygulamasında Genel>Yazılım Güncellemesi adımlarını uygulayarak akıllı saatinizi güncelleyebilirsiniz. Güncellemeyi gerçekleştirirken akıllı saatinizin iPhone’un bağlantı menzilinde olması ve şarjının yüzde 50’nin üzerinde olması gerekiyor. Güncellemenin diğer Apple Watch modelleri için yayılanmadığını bir kez daha hatırlatalım.

Apple şu sıralar watchOS’in bir sonraki büyük güncellemesi olacak watchOS 7.4 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu güncelleme ile birlikte Apple Watch’lar, Face ID’ye alternatif bir kimlik doğrulama aracına dönüşecek. Maske taktığı için Face ID’yi kullanamayan iPhone sahipleri, Apple Watch üzerinden ekran kilidini açabilecekler.