Twitter'da daha önce Percy Hynes White ile tanışıklığı olduğunu belirten bazı kişiler, yıldız ismin reşit olmayan kızlara çıplak fotoğraflarını gönderdiğini, hatta cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü. White'tan ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Netflix’in zirveye oturan yeni dizisi Wednesday’de Xavier karakterini canlandıran Percy Hynes White, bugün kan dondurucu iddialarla gündeme geldi. “@milkievich” adlı Twitter kullanıcısı, Percy’nin 18 yaşından küçük kızlara çıplak fotoğraflar gönderdiğini ve cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

Sosyal medyada kısa süre yankı bulan iddiaların ardından Percy’nin Instagram hesabındaki paylaşımlarının altı da linç yorumlarıyla doldu. Percy, Instagram hesabındaki paylaşımların yorum bölümünü kapattı.

Percy Hynes White hakkında paylaşılan iddia:

"Percy Toronto’da yaşıyor ve kendisi ve arkadaş grubu 15’li yaşlarından beri 'avcı' olarak, kızları cinsel ilişki veya çıplak fotoğraf için manipüle etmeleriyle tanıtıyor. Kabalardı, kız arkadaşlarına, kızlara ve genel olarak insanlara karşı kötü davranırlardı.

Biraz daha büyüyünce bodrumunda partiler vermeye başladı, arkadaşlarıyla özellikle kadınları davet etmeyi planlıyor ve kendilerinin çok seksi olduklarını ve kendileriyle kızları cinsel ilişkiye girecek kadar sarhoş yapmayı düşünüyorlardı, sarhoş oldukları hakkında da yalan söylüyorlardı.

17 yaşındayken, bildiğim kadarıyla, o zamanlar 13-14 yaşında olan arkadaşımın peşinden gider, cinsel ilişkiye girer, kötüye kullanır ve sarhoş ederdi. Cinsel ilişkiye girdiklerini bildiğim son seferde arkadaşım 16, Percy 20 yaşındaydı.

Partilerden birinde ben çok sarhoşken bana saldırdı, birçok arkadaşımı köşeye sıkıştırdı, baskı altına aldı ve saldırdı. Kendisine karşı tecavüz suçlamaları var ve kurbanlarına gülüp rızaları dışında çıplak fotoğraflarını paylaşıyor.”

Söz konusu iddiaların doğruluğu bilinmiyor:

Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan söz konusu iddialar henüz doğrulanmadı. Bununla birlikte Percy Hynes White’tan da konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Fakat bu açıklamaların ardından kurban olduğunu iddia eden farklı kişiler de paylaşım yaptı:

“Bu adamı halkın gözünde görmek ve yüz binlerce genç kızın hayranlığını görmek acı veriyor. Bodrumunda tecavüze uğramama izin verdi ve bu konuda beni aradığında en çok polis için endişelendi, iyi olup olmadığımdan değil. Daha sonra bir tecavüzcüyü annesinin evinde yaşatmaya devam etti.”

Bir farklı kurban ise Percy'nin gönderdiğini iddia ettiği fotoğrafları paylaştı:

Söz konusu fotoğrafların da gerçek olup olmadığı bilinmiyor.