WhatsApp'ın "2.25.15.6" kodlu Android beta sürümünde 8 yeni emoji tespit edildi. Unicode 16.0'nın bir parçası olan yeni emojiler, çok yakında kullanıcılarla buluşacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "2.25.15.6" kodlu Android beta sürümü, uygulamaya yepyeni emojiler ekleneceğini ortaya koydu. An itibarıyla test edilen yeni emojiler, yakında kullanıma sunulacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın bugün yayımlanan Android beta sürümünde tespit edilen emojiler, Unicode 16.0'dan alındılar. Yeni emojilerin genel kullanıma açılması ile kullanıcılar, WhatsApp'ta yepyeni 8 emojiyi kullanmaya başlayacaklar.

WhatsApp'a gelecek yeni emojiler böyle görünecek

WhatsApp'a gelecek yeni emojilere baktığımızda içinde bulunduğunuz ruh hâlini çok iyi ifade edebileceğiniz yeni bir yorgunluk emojisi görüyoruz. Ayrıca bir parmak izi sensörü, kurumuş bir ağaç, bir sebze, harp, kürek, sıçrama ve Sark Adası bayrağı da yeni emojiler arasında yer alacak.

Meta, WhatsApp'a gelecek yeni emojilerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca yeni emojilerin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak yeni emojiler, çok da uzak olmayan bir gelecekte kullanıcılarla buluşacaktır.