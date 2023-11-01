WhatsApp'ın son Android beta sürümünde, önemli bir yenilik tespit edildi. "Alternatif Profil" olarak isimlendirilen yeni bir özellik, kullanıcıların ikinci bir isim ve profil resmi belirlemelerini sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Uygulamanın 2.23.24.4 kodlu Android beta sürümünde tespit edilen geliştirme aşamasındaki yeni özellik, kullanıcıların "alternatif profil" oluşturmalarını sağlayacak. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarayacak?

WhatsApp'ı bilirsiniz; isminizi ve profil fotoğrafınızı herkese veya seçtiğiniz belirli kişilere gösterebilirsiniz. İstemeyen kullanıcılar ise bu bilgilerini hiç kimseye göstermeyebilir. İşte alternatif profil özelliği, tam da bu noktada devreye girecek. Kullanıcı, esas profil ismi ve resmi haricinde yeni bir isim ve resim kullanabilecek. Rehberde kayıtlı olmayan ve bilgileri göremeyen kullanıcılar, oluşturulan alternatif profil bilgilerini görecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Alternatif profil oluşturmak isteyen bir kullanıcı, WhatsApp'ın ayarlar bölümüne girecek ve buradan normal profil ayarlaması yapıyor gibi alternatif profil oluşturacak. Oluşturulan alternatif profil, o an itibarıyla yabancılara gösterilmeye başlayacak.

WhatsApp, geliştirme aşamasındaki yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâliyle özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir bilgi sahibi değiliz. Ancak özelliğin henüz geliştirme aşamasında olması, bir süre daha bekleyeceğimizin habercisi.