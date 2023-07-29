Günümüzde WhatsApp, bir anlık mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine geçerek WhatsApp Grupları ve Topluluklar aracılığı ile adeta bir sosyal medya uygulaması haline dönüşmüş durumda. Ancak bu "sosyallik", zaman zaman mide bulandıran olayların gerçekleşmesine de neden olabiliyor.
İddiaya göre geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşen bir olay, WhatsApp gruplarının ne denli çirkinleşebileceğini gösterdi. 53 yaşındaki Belma Ateş, esnaf arkadaşı olduğunu öne sürdüğü 38 yaşındaki Volkan Y.'nin WhatsApp gruplarında kendisi hakkında fotoğraflar paylaşarak çirkin ifadelerde bulunduğunu öğrendi, ilgili paylaşım ve mesajları aynı gruptaki farklı kişilerin telefonunda görüp ekran görüntülerini alan Ateş, konuyu yargıya taşıdı.
Hakkında yapılan 'WhatsApp dedikodularını' tesadüfen görmüş
Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere Ateş, olay ile ilgili tüm delilleri toplamıştı ve bu delillerle Volkan Y. hakkında şikayette bulundu. Ateş, grupta yazılanları nasıl keşfettiğini ve sonrasında neler olduğunu DHA'ya anlattı.
Ateş, söz konusu WhatsApp grubundaki yazışmaları tesadüfen gördüğünü belirtiyor. Aynı grupta bulunan farklı bir esnaf arkadaşının telefonunu isteyerek yazışmaları okuyan Ateş, hayrete düştüğünü ifade ediyor. Ateş'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Bir hastalıklı zihniyetin sonucu. Ben bunu dillendirmekten neden utanayım"
Tüm paylaşımlar, 'şaka amacıyla' yapışmış
Ateş'in konuyu yargıya taşımasının ardından soruşturma gerçekleştirildi ve Volkan Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 'Canlı yayın' isimli WhatsApp grubunda Belma Ateş'e ait fotoğrafları "Belma abla satıyor galiba onları" ve "Bunların çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak" şeklinde yorumlar ile paylaştığı aktarıldı.
İddianamenin hazırlanması sonrasında elbetteki Volkan Y.'nin de ifadesi alındı. Volkan Y., söz konusu yazışmaların 'şaka amaçlı' olduğunu belirtirken herhangi bir cinsel nitelik ya da niyetle yapılmadığını öne sürdü. Savcı ise Volkan Y.'nin 'zincirleme' biçimde yazılı bir ileti ile hakaret ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.
WhatsApp'ta kimin hakkında ne yazdığınıza dikkat edin!
İster grup sohbeti olsun ister bire bir yazışma; gerçek hayatta suç teşkil eden her türlü eylemin WhatsApp'ta da suç olduğunu unutmayın. Bu eylemler, hiç ummadığınız bir anda gün yüzüne çıkarak soluğu mahkeme koridorlarında almanıza neden olabilir. Elbetteki buradaki sorun, WhatsApp yazışmalarının ifşa olma ihtimali değil suç teşkil eden eylemlerde bulunmuş olmanız. Bu nedenle siz, siz olun kimin hakkında ne yazıp ne paylaştığınıza dikkat edin…