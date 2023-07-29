Bir WhatsApp grubunda, grupta olmayan bir kadın hakkında yapılan şakalar ifşa oldu. Kadının hakkında yapılan sözde şakaları görmesi üzerine olay yargıya taşındı. Savcı, şüpheli hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Günümüzde WhatsApp, bir anlık mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine geçerek WhatsApp Grupları ve Topluluklar aracılığı ile adeta bir sosyal medya uygulaması haline dönüşmüş durumda. Ancak bu "sosyallik", zaman zaman mide bulandıran olayların gerçekleşmesine de neden olabiliyor.

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşen bir olay, WhatsApp gruplarının ne denli çirkinleşebileceğini gösterdi. 53 yaşındaki Belma Ateş, esnaf arkadaşı olduğunu öne sürdüğü 38 yaşındaki Volkan Y.'nin WhatsApp gruplarında kendisi hakkında fotoğraflar paylaşarak çirkin ifadelerde bulunduğunu öğrendi, ilgili paylaşım ve mesajları aynı gruptaki farklı kişilerin telefonunda görüp ekran görüntülerini alan Ateş, konuyu yargıya taşıdı.

Hakkında yapılan 'WhatsApp dedikodularını' tesadüfen görmüş

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere Ateş, olay ile ilgili tüm delilleri toplamıştı ve bu delillerle Volkan Y. hakkında şikayette bulundu. Ateş, grupta yazılanları nasıl keşfettiğini ve sonrasında neler olduğunu DHA'ya anlattı.

Ateş, söz konusu WhatsApp grubundaki yazışmaları tesadüfen gördüğünü belirtiyor. Aynı grupta bulunan farklı bir esnaf arkadaşının telefonunu isteyerek yazışmaları okuyan Ateş, hayrete düştüğünü ifade ediyor. Ateş'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bir hastalıklı zihniyetin sonucu. Ben bunu dillendirmekten neden utanayım"

"Grubun varlığını daha önce esnaf arkadaşların 'bir grupta geyik yapıyoruz' demelerinden biliyordum ama içeriğinin böyle olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Abuk sabuk şeyler paylaşıyorlar. Daha önce bu gruptan çıkıp 'Benim eşim var, çocuğum var. Telefonumda bu mesajları görseler nasıl hesap veririm?' diyenler olmuş. Diğer esnafla oturduğumuz bir gün tesadüfen bu grupta kızımla olan fotoğrafımın paylaşıldığını gördüm. Kardeşimle, yeğenlerimle ve Sayın Deniz Baykal ile olan fotoğrafımı gördüm. Çok sinirlendim. Tansiyonum çıktı. Fotoğraflara baktığımda deli saçması, garip, ilginç ve hiçbir anlamı olmayan sapık mesajlar gördüm. O fotoğraflar benim şahsi sayfamda ekliydi. İçlerinden sadece birinin eşi benim sayfamda ekliydi. Şahsıma ait bir sürü özel fotoğrafların altına iğrenç, ahlaksızca ve sapık yazılar yazarak paylaşmışlar"

"Olayı ben öğrenip de şikayet edeceğimi söylediğimde birileri araya girip 'Bunu büyütmeyelim özür dilesinler' dediler. Bu özürlük bir şey değil. Etrafımdaki kadın arkadaşlarım 'Sen rezil olursun, yapma' dediler. Kadınlar korkmasınlar. Bu durumun benimle alakası yok. Herkesin fotoğrafı var. Bununla tehdit edilemezsiniz. Bir çirkinliğe uğruyorsanız susmayacaksınız. Bu konuşmayı yaparken ben rezil olmuyorum. Bu durum benlik değil. Bir hastalıklı zihniyetin sonucu. Ben bunu dillendirmekten neden utanayım"

Tüm paylaşımlar, 'şaka amacıyla' yapışmış

Ateş'in konuyu yargıya taşımasının ardından soruşturma gerçekleştirildi ve Volkan Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 'Canlı yayın' isimli WhatsApp grubunda Belma Ateş'e ait fotoğrafları "Belma abla satıyor galiba onları" ve "Bunların çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak" şeklinde yorumlar ile paylaştığı aktarıldı.

İddianamenin hazırlanması sonrasında elbetteki Volkan Y.'nin de ifadesi alındı. Volkan Y., söz konusu yazışmaların 'şaka amaçlı' olduğunu belirtirken herhangi bir cinsel nitelik ya da niyetle yapılmadığını öne sürdü. Savcı ise Volkan Y.'nin 'zincirleme' biçimde yazılı bir ileti ile hakaret ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.

WhatsApp'ta kimin hakkında ne yazdığınıza dikkat edin!

İster grup sohbeti olsun ister bire bir yazışma; gerçek hayatta suç teşkil eden her türlü eylemin WhatsApp'ta da suç olduğunu unutmayın. Bu eylemler, hiç ummadığınız bir anda gün yüzüne çıkarak soluğu mahkeme koridorlarında almanıza neden olabilir. Elbetteki buradaki sorun, WhatsApp yazışmalarının ifşa olma ihtimali değil suç teşkil eden eylemlerde bulunmuş olmanız. Bu nedenle siz, siz olun kimin hakkında ne yazıp ne paylaştığınıza dikkat edin…