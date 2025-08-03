Mesajlaşma uygulamaları, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Kimlik doğrulama yöntemleri artık sadece oturum açmakla sınırlı kalmıyor, iletişimde de belirleyici oluyor. WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı son yenilik ise bu yaklaşımın bir örneğini sunuyor.

WhatsApp, kullanıcı adıyla mesajlaşmayı mümkün kılacak yeni bir döneme adım atıyor. Artık telefon numarası paylaşmadan da iletişim kurmak mümkün olacak. Bununla birlikte, tanımadığınız kişilerden gelen mesajları kontrol altına almanızı sağlayacak PIN sistemi de devreye girecek.

Android’de yayınlanan son beta sürümle birlikte WhatsApp, kullanıcı adı belirleme seçeneğini test etmeye başladı. Bu özellikle artık biri size kullanıcı adınızla ulaşmak isterse, önceden oluşturduğunuz 4 haneli bir PIN kodunu girmesi gerekecek. Bu adım sadece sizinle ilk kez iletişim kuracak kişiler için geçerli olacak.

Numara olmadan iletişim dönemi başlıyor

PIN doğrulaması sadece ilk kez mesaj atacak kişiler için geçerli olacak. Daha önce sohbet ettiğiniz ya da rehberinizde kayıtlı olan kişiler bu sistemden etkilenmeyecek. Bu sayede kullanıcı adıyla mesajlaşma dönemi başlarken, kimin size ulaşabileceği konusunda da daha fazla kontrol sizde olacak.

Yeni sistemin ne zaman herkes için kullanılabilir olacağı henüz belli değil. Ancak görünen o ki, WhatsApp, telefon numarasına gerek kalmadan iletişim kurulabilecek bir yapıya doğru ilerliyor.