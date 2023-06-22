WhatsApp'ın Android beta sürümlerinde, yaklaşmakta olan iki yeni özellik tespit edildi. Bu özelliklerden bir tanesi, hükümet sansürlerinin uygulandığı ülkelerde WhatsApp'a erişmeyi mümkün kılacak. Diğer özellik ise ekranın sola - sağa kaydırılmasını içeriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki yeni özellik geleceği ortaya çıktı. Uygulamanın "2.23.13.9" ve "2.23.13.10" kodlu Android beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni özelliklerden bir tanesi, dünyanın her yerinde WhatsApp'ın kullanılabilmesini sağlayacak. Bir diğer özellik ise Android kullanıcılarına alıştıklarından farklı bir deneyim sunacak. Gelin WhatsApp'taki yeni özelliklere yakından bakalım.

2.23.13.10 kodlu Android beta sürümde tespit edilen özellik, uygulamaya proxy ayarlama desteği getiriyor. Bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özellik, WhatsApp'a sansür uygulanan, yani WhatsApp'ın yasak olduğu ülkelerde uygulamaya erişilmesini sağlayacak. Kullanıcı, proxy ayarlarını tamamladıktan sonra WhatsApp'ı kesintisiz bir şekilde kullanabilecek.

WhatsApp'taki proxy bölümü işte böyle görünecek

Diyelim ki WhatsApp'ın yasaklı olduğu İran veya Afganistan gibi ülkelerden birindesiniz ve WhatsApp kullanamıyorsunuz. Bulacağınız bir proxy servisinin bağlantı ayarlarını telefonunuzdaki WhatsApp'a girdiğinizde, uygulamayı yeniden kullanabileceksiniz. Buradaki en büyük handikap, söz konusu proxy servisinin engellenmemiş olması. Engellenen proxy servisleri ile ayar yaparsanız, WhatsApp'a bağlanamayacaksınız.

WhatsApp'ın Android sürümüne kaydırma özelliği de geliyor!

2.23.13.9 kodlu Android beta sürümde bulunan özellik ise kullanıcıların WhatsApp ekranını sola - sağa doğru kaydırmalarını sağlayacak. Buna gerek var mı diye soruyorsanız haklısınız. WhatsApp'ın alt kısmındaki seçeneklere dokunduğunuzda zaten ilgili sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bunu yapabilmenin ikinci bir yolu daha sunulacak. Kullanıcı, kaydırma işlemiyle sayfalar arası geçiş yapabilecek. Tıpkı proxy gibi bu özellik de an itibarıyla bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor.