WhatsApp, kullanıcıların çok seveceği yepyeni bir yapay zekâ özelliği test etmeye başladı. Kullanıcılar, yakında yapay zekâyla duvar kâğıdı oluşturma imkânına sahip olacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, düzenli olarak yeni özellikleri test ediyordu. Tabii ki her uygulama gibi yapay zekâ da WhatsApp’ın en çok odaklandığı alandı. WhatsApp’ın yapay zekâ özellikleri henüz ülkemizde olmasa da yeni özellikler hakkında haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

WhatsApp, kullanıcıların çok hoşuna gidecek, sohbet duvar kâğıtlarıyla alakalı bir yapay zekâ özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edildi.

Yapay zekâyla sohbet duvar kâğıtlarını değiştirebileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yakında kullanıcılar, direkt WhatsApp üzerinden yapay zekâyı kullanarak sohbetler için duvar kâğıtları oluşturabilecek. Burada da tabii ki diğer özellikler gibi Meta’nın yapay zekâ aracı Meta AI’dan güç alınacak. Oluşturulan görseller, direkt olarak duvar kâğıdı olarak ayarlanmaya uygun boyutlarda olacak.

WABetaInfo’nun aktardığına göre daha da dikkat çeken şey, yapay zekâyla oluşturulan bu duvar kâğıtlarının sohbetlere özel olabilme ihtimali. Bu da istediğinize farklı duvar kâğıdı oluşturabilirsiniz demek. Yapay zekâ ile duvar kâğıdı oluşturma özelliğinin direkt olarak ayarlarda bulunan “Sohbet Temaları” kısmından kullanılabileceğini ekleyelim. İsterseniz hazır öneriler arasından seçebilecek, isterseniz de direkt metin komutlarıyla sıfırdan görsel yapabileceksiniz.

Kullanıcılara çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak ve mesajlaşma deneyimini artıracak bu özellik şu anda test aşamasında. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda maalesef bir bilgi yok. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı olur mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.