WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden olan tek seferlik medya gönderimi, artık sesli mesajları da kapsıyor.

Sunduğu hizmetin kullanıcı tarafındaki güvenliğine ve gizliliğine yönelik yaptıklarını sürekli vurgulayan WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda sohbetlere gizli kod eklemeyi mümkün kılan bir özelliği duyurmuştu. Bunun haricinde yapay zekâlı sohbet botu gibi yenilikleri de kovalayan şirket, şu sıralar sık sık yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

Bu sefer karşımızdaki yenilik, medya paylaşımı tarafından geliyor. Şimdiye kadar sadece tek seferlik görüntülenme seçeneği olan fotoğraf ve videolar paylaşmamızı sağlayan şirket, aynı yeniliği sesli mesajlara da getirdi.

Ses kayıtlarınız 1 kere açıldıktan sonra kaybolacak.

Tek seferlik görüntüleme seçeneği sunan özellik, temelde 2021’den beri fotoğraf ve videolar için kullanılabiliyor. Bu yöntemle gönderdiğiniz dosyalar da bir kere açıldıktan sonra tekrar açılamıyor. Şimdiyse sesli mesajlar da bu özelliğin kapsamına girmiş oldu. Önümüzdeki günler içinde yayınlanacağı belirtilen özelliği hemen şu an bile kullanabilirsiniz. Sadece son sürümü kullandığınızdan emin olun.

Tabii bu noktada sesli mesajlarınızın da diğer tüm mesajlarınızda olduğu gibi uçtan uca korumalı olduğunu belirtmek gerek.

WhatsApp'ta tek seferlik sesli mesaj nasıl gönderilir?

Adım #1: Ses kaydı tuşuna basıp yukarı kaydırın.

Ses kaydı tuşuna basıp yukarı kaydırın. Adım #2: Sohbet satırının sağındaki, daire içindeki 1 sembolüne dokunun.

Sohbet satırının sağındaki, daire içindeki 1 sembolüne dokunun. Adım #3: Mesajınızı gönderebilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz yılda şirket, kendisini bir önceki yıla göre daha da işlevsel kılan çok sayıda özelliği kullanıcılara sundu. Bunlar arasında fotoğrafları orijinal kalitede, yani bozulmadan iletme, Kanallar, tek telefonda iki hesap kullanma gibi özellikler yer alıyor. Önümüzdeki yılın da şirket için oldukça verimli geçeceğini düşünüyoruz. Bu sırada WhatsApp’ın Telegram gibi rakipleri karşısındaki konumu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?