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WhatsApp Web Kullanıcılarına Müjde: Grup Sohbetlerine Sesli ve Görüntülü Aramalar Geliyor!

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WhatsApp, masaüstü ve tarayıcı deneyimini mobil deneyime yakınlaştırmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

WhatsApp Web Kullanıcılarına Müjde: Grup Sohbetlerine Sesli ve Görüntülü Aramalar Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, masaüstü ve tarayıcı deneyimini güçlendirmek adına yeni özellikleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yılın erken dönemlerinde WhatsApp Web sürümü üzerinde bireysel sesli ve görüntülü arama desteklerini test etmeye başlayan şirket, henüz bu özelliği genel kullanıma resmî olarak sunmamışken, şimdi de kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerin başında gelen grup içi sesli ve görüntülü arama desteğini nihayet WhatsApp Web beta kullanıcılarına getirdi.

İçerikten Görseller

WhatsApp Web Kullanıcılarına Müjde: Grup Sohbetlerine Sesli ve Görüntülü Aramalar Geliyor!
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32 kişilik destek ve ekran paylaşımı özelliği geliyor

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Şu anda WhatsApp Web beta sürümündeki bazı kullanıcılara, grup sohbetlerinde arama yapabileceklerine dair özel bir bildirim gönderilmeye başlandı. Gelen bilgilere göre bu yeni altyapı, grup sohbetleri içerisinde tam 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü arama desteği sunuyor. Üstelik bu görüşmeler sadece ses ve görüntü aktarımıyla da sınırlı kalmıyor, kullanıcılar toplantılarda veya sunumlarda büyük kolaylık sağlayan ekran paylaşımı özelliğini de arama esnasında aktif olarak kullanabiliyor.

Grup araması başlatma mantığı ise mobil uygulamalardaki ya da bireysel sohbetlerdeki pratik işleyişi doğrudan koruyor. Herhangi bir grup sohbetini açtıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan arama butonuna tıklamak yeterli oluyor. Eğer hesabınız bu test kapsamına dâhil edildiyse, ilgili butonu doğrudan görebiliyorsunuz. Butona tıkladığınızda ise sistem size sesli arama mı yoksa görüntülü arama mı başlatmak istediğinizi soruyor.

Şimdilik bu yeni özelliklerin tüm WhatsApp Web kullanıcılarına ne zaman açılacağı belirsiz ama aktif test süreci başladığından yakın zamanda gelmesi muhtemel görünüyor.

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