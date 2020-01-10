Adalet Bakanı, Wikipedia’nın Ne Zaman Açılacağını Açıkladı

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sitenin ne zaman açılacağı hakkında konuştu. Bakan'ın açıklamalarına göre Wikipedia'ya erişim, AYM'nin gerekçeli kararının ardından açılacak.

Yaklaşık iki hafta önce bir toplantı gerçekleştiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia’ya Türkiye’de erişim engeli getirilmesinin “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine” karar vermişti. Anayasa mahkemesinin bu kararı ile birlikte 2017 yılından bu yana Türkiye’den legal yollarla erişilemeyen Wikipedia’nın Türkiye’ye dönüşü için kapı açılmış oldu.

Anayasa Mahkemesi, konu ile ilgili olarak Wikipedia lehine bir karar vermiş olsa da aradan geçen süreçte Wikipedia’ya erişim açılmadı. İnternet kullanıcıları, Türkiye’nin Wikipedia’ya yeniden erişim sağlayacağı günü iple çekerken konu ile ilgili bir açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Bakan Gül yaptığı açıklamalarla Wikipedia’ya erişimin ne zaman açılacağını da belirtmiş oldu.

Vikipedi, AYM'nin gerekçeli kararından sonra açılacak

“Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır.” diyen Bakan Gül, “Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir.” şeklinde konuştu. Lafı doğrudan Wikipedia’ya getiren Bakan, “Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır.” diyerek müjdeyi vermiş oldu.

Bu açıklamayla birlikte gözler, Anayasa Mahkemesi’nin açıklayacağı gerekçeli karara çevrilmiş oldu. Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olan Wikipedia, birkaç yıldır erişim engeline takıldığı Türkiye’ye geri dönebilmek için yoğun bir hukuksal süreç başlatmıştı. Her fırsatta Türkiye’ye dönmek istediklerini belirten Wikipedia yetkilileri, AYM Genel Kurul kararının açıklanmasıyla sevinçlerini sosyal medyadan aktarmışlardı.