Çift ekranlı cihazlar için tasarlanan Windows 10X ile ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz geliştirilme süreci sona ermeyen işletim sistemi, kullanıcılara yeni bir Windows dosya gezgini sunacak.

Microsoft, Windows 10X adını taşıyan yeni bir işletim sistemi ile her zamankinden daha modern ve işlevsel bir Windows deneyiminin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. İlk kez Ekim 2019’da gün yüzüne çıkan ve o zamandan bu yana etkileyici özellikleri ile beklentilerimizi daha da artıran Windows 10X, hem tasarım hem de performans anlamında kullanıcıları mutlu edecek gibi görünüyor.

Gelen yeni haberlere göre Windows 10X, iki farklı dosya yöneticisine sahip olacak. Bu da, işletim sisteminin teknik olarak iki farklı uygulama türünü çalıştırabileceği anlamına geliyor: Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamaları ve geleneksel Win32 programları.

Windows 10X işletim sisteminin yeni dosya gezgini

Microsoft, bu iki farklı uygulama türü nedeniyle, iki ayrı Dosya Gezgini sürümü sunmaya karar verdi. Bu nedenle hangi uygulamayla çalıştığınıza bağlı olarak, kullandığınız dosya gezgini de değişecek. En başından itibaren dokunmatik giriş için optimize edilecek şekilde tasarlanan yeni Dosya Gezgini, modern bir uygulama izlenimini veriyor.

Uygulamanın arayüzü oldukça basit; ancak dikkat çekici şey, Windows 10X'te kullanılan temaya uyum sağlaması olsa gerek. Bir dosyaya sağa tıklatmak (veya basılı tutmak) size silme, kesme, kopyalama, paylaşma, yeniden adlandırma ve özellikler gibi temel seçenekler içeren bir menü sunuyor. Ayrıca dosyaları sürükle bırak yöntemi ile de taşıyabilirsiniz.

Dosya Gezgini şu anda Windows'ta en çok kullanılan uygulamalardan biri konumunda. Elbette bu durum, yeniliğe açık olmadığı anlamına gelmiyor. Örneğin, kullanıcılar uzun bir süredir Dosya Gezgini'nde çeşitli sekmeler olmasını istiyor. Bununla birlikte, orijinal uygulama yıllar boyunca hemen hemen hiç değişmedi ve yaklaşan Windows 10 Sürüm 2004 güncellemesi de önemli bir yenilik getirmeyecek. Microsoft’un geleneksel güncelleme takvimi göz önüne alındığında, yeni versiyonun nisan veya mayıs aylarında sunulması bekleniyor.