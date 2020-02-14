İki ekranla gelen katlanabilir cihazlar için tasarlanan Windows 10X işletim sistemi, Windows 10 ile birlikte gelen modern arayüzü daha işlevsel kılacak. Yeni sürümdeki en büyük değişiklerden bir tanesi ise Eylem Merkezi olacak.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Windows 10X adını taşıyan yeni bir işletim sisteminin duyurusunu gerçekleştiren Microsoft, Surface Duo/Neo gibi çift ekranlı ve katlanabilir cihaz sahiplerine her zamankinden çok daha iyi bir Windows deneyimi yaşatmayı vadediyor.

Oldukça modern bir görünüme sahip olan işletim sistemi, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda yenilenen Eylem Merkezi adlı bildirim ekranıyla da dikkat çekiyor. Teknik olarak Windows 10’daki ile aynı yaklaşıma sahip olan bölüm, Bluetooth ve ağ ayarlarına, uçak moduna, konum izinlerine ve yeni bir pencere açmadan etkinleştirebileceğiniz diğer pek çok faydalı işlevi bünyesinde barındırıyor.

Windows 10X, modern ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor

Windows 10X’in Eylem Merkezi’nde sunacağı yeniliklerden biri, bildirim gruplama özelliği olacak. Bir uygulamadan gelen bildirimleri tek bir çatı altında toplayacak olan özellik, kullanıcıların bildirim karmaşasından kurtulmasını sağlayacak.

Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere, tasarım önemli ölçüde iyileştirildi. Windows 10X’te her bildirim kutucuğunun sağ üst köşesinde küçük bir X işareti bulunuyor. Kullanıcılar dilerse bu düğmeden, dilerse de kaydırarak bildirimi kapatabilecek.

Windows 10X’in karanlık mod desteğine sahip olacağını biliyoruz ancak paylaşılan ekran görüntülerinde bildirim kutularının hala açık temayı kullandığı görülüyor. Yine de işletim sistemi üzerindeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını düşündüğümüzde, bildirimler için karanlık temanın uygulanmasının zamanla uygulanabileceğini söyleyebiliriz.