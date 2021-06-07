Microsoft'un 'yeni nesil Windows' olarak adlandırdığı Sun Walley güncellemesiyle yeni bir resmi duvar kağıdı yayınlaması bekleniyor. Windows 11 olabileceği de söylenen yeni nesil Windows'un resmi duvar kağıdı ortaya çıkmış olabilir.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, 24 Haziran'da yeni bir etkinlik gerçekleştirecek ve şirketin söz konusu etkinlikte 'yeni nesil Windows'u' tanıtması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan tüm söylentiler, söz konusu yeni Windows sürümünün, Windows 10'un bugüne kadarki en büyük arayüz değişikliklerini içerecek Sun Walley güncellemesinden ibaret olacağı yönündeydi. Son birkaç gündür ortaya çıkan söylentiler ise yazılım devinin söz konusu etkinlikte Windows 11 adında yeni bir işletim sistemiyle karşımıza çıkabileceği yönünde

Microsoft, henüz Windows 11 adını resmen dile getirmediğinden tüm bu söylentilere şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ancak Microsoft dahi bahsi geçen güncellemeyi 'yeni nesil Windows' olarak tanımladığından güncellemede gerçekten de büyük yenilikler görmeyi bekleyebiliriz.

Microsoft, yeni Windows sürümüyle birlikte yeni bir 'resmi Windows duvar kağıdı' da yayınlayacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu konuda da henüz resmi bir paylaşım yok ancak Reddit'te bir kullanıcı, Windows 11 ya da Windows 10 Sun Walley güncellemesinin resmi duvar kağıdını ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

Şuradan indirebileceğiniz, 4K çözünürlüklü olarak paylaşılan duvar kağıdının tasarım ve renk detaylarına baktığımızda mevcut Windows 10 duvar kağıdı tasarımları ile benzer bir tasarım dili görüyoruz. Dolayısı ile duvar kağıdının gerçekten de Windows 11, Windows 10 Sun Walley ya da adı her ne olacaksa yeni Windows 10 sürümünün duvar kağıdı olabileceğini söyleyebiliriz.