Windows 10'un modern arayüzünden hoşlanmayan bir geliştirici, özel bir tema üzerinde çalışıyor. Bu tema, Windows 10 işletim sisteminin arayüzünü, Windows 95'in retro arayüzüyle değiştiriyor. Söz konusu temanın dikkat çeken yanıysa, Windows 95'in seslerinin de kullanılabiliyor olması.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un, bilgisayar kullanıcılarına sunduğu son ve en güncel işletim sistemi Windows 10. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Windows 10 kullanıyorlar ancak kimi kullanıcılar, bu işletim sistemini bir türlü benimseyemediler. Hatta bu durum, Microsoft'un kısa bir süre önce hizmet vermeyi kestiği Windows 7'den Windows 10'a geçişte de görüldü. Kullanıcılar, tüm risklere rağmen Windows 7 kullanmaya devam ediyorlar.

Windows 10, modern bir arayüze sahip. Ancak bu modern arayüzü kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Eğer sizler de Windows 10'u klasik bir arayüzde kullanmak isterseniz, sizin gibi düşünen bir yazılımcı tarafından geliştirilmiş olan özel bir temayı tercih edebilirsiniz. Bu tema Windows 10'u, Windows 95'in retro arayüzüyle kullanmanızı sağlıyor.

Bağımsız bir yazılımcı tarafından oluşturulan bu özel tema, Reddit üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Oluşturduğu bu özel temanın şu an için tam anlamıyla hazır olmadığını belirten yazılımcı, tema üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Kendisinin de Windows 10'un modern arayüzünden hoşlanmadığını ifade eden Reddit kullanıcısı, her şeye rağmen Windows 95 ve Windows 98'in arayüzünden hoşlandığını ve bu projeyi devam ettireceğini söylüyor.

Windows 10'da Windows 95'in klasik arayüzünü kullanabileceğiniz bu temanın en dikkat çekici yanı, Windows 95'in seslerini de getiriyor olması. Yani bu temayı geliştiren yazılımcı, çalışmasına gerçekçilik kazandırmak istemiş ve Windows 95'in seslerini, oluşturduğu temaya eklemiş. Böylelikle kullanıcılar, Windows 95 arayüzüne tüm gerçekçiliğiyle erişebiliyorlar.

Yazılımcı, bu özel projeyi geliştirebilmek için WindowBlinds ve SkinStudio isimli uygulamaları kullanmış. Ayrıca Windows 95'in seslerini ve simgelerini de orijinal Windows 95 dosyalarından elde etmiş. Yani bu temayı kullanmanız halinde Windows 95 arayüzünü tüm orijinalliğiyle hissedebileceksiniz.

Windows 10 arayüzünü Windows 95 haline çeviren bu özel tema, şu an için kullanılamıyor. Ancak geliştirici, tema ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü söylüyor. Eğer ilerleyen dönemlerde planlar değişmez ve geliştirici bu projeyi yarıda bırakmaz ise sizler de Windows 10 işletim sistemini Windows 95 arayüzü ile kullanabileceksiniz.