Microsoft, Crocs ile çok ilginç bir ortaklığa gitti. Efsane işletim sistemi Windows XP'den esinlene Crocs terlik üretildi.

2001 yılında piyasaya sürülen Windows XP, bir zamanlar herkesin evindeki bilgisayarda olan, tarihin en ikonik işletim sistmelerinden biriydi. Tabii ki zamanla yeni sürümlerin gelmesiyle Microsoft’un bu işletim sistemine olan desteği bitti ve kullanım oranları çok düştü. Buna rağmen insanlarda nostalji yaratan bir işletim sistemi olarak tarihe geçti.

Şimdi ise Windows XP ile ilgili aklınıza bile gelmeyecek bir gelişme yaşandı. Microsoft, ikonik terlikleriyle bilinen Crocs ile ortaklık kurarak 25 yıl sonra Windows XP’yi yeniden hayatımıza sokacak bir hamle yaptı. Windows XP temalı Crocs terlik üretildi.

Windows XP temalı Crocs’lar, 80 dolara satılıyor

Micorosoft, Windows XP Crocs modelini 50. yıl kutlamalarına özel olarak sınırlı sayıda üretilen bir ürün olarak çıkarıyor. Terliğe baktığımızda üzerinde Windows XP’nin ikonik Bliss duvar kâğıdından esinlenen renkler v detaylar var. Aynı zamanda Windows XP’nin efsane imleci, geri dönüşüm kutusu, Internet Explorer gibi süslerle birlikte de geliyor. Bunlara ek olarak ayrıca duvar kâğıdından esinlene bir çanta da verilecekmiş.

The Verge’ün edindiği bilgilere göre Windows XP Crocs’lar henüz geniş çapta satışa çıkmadı. Şimdilik sadece Microsoft çalışanları tarafından alınabiliyor. Fiyatı ise 80 dolarmış. Ne zaman herkes için satışa sunulacağı, ne kadar stoğa sahip olduğu gibi konularda ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Crocs’un daha önce birçok farklı marka ile iş birliğine giderek özel ürünler çıkardığını görmüştük. Ancak Windows XP için yapılan bu ortaklık hiç beklenmedik bir durumdu. Peki siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Windows XP’li Crocs alır mıydınız?