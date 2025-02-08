Souls severlerin merakla beklediği Wuchang: Fallen Feathers'ın ilk günden Game Pass'e geleceği açıklandı.

Souls oyunlarını seven birçok oyuncunun gözü bir süredir Wuchang: Fallen Feathers'ın üzerindeydi ve bugün oyuna dair birçok yeni detayı ele alan videolar yayınlandı. Dahası ve en önemlisi, oyunun ilk günden Game Pass'te yer alacağı açıklandı.

Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan oyuna dair iki yeni fragman yayınlandı. Bunlardan ilki oyunun evrenini gözler önüne sererken, ikincisi ise geliştirici günlüğünü ele alıyor.

Wuchang: Fallen Feathers lore fragmanı

Lore'u ele alan fragman esasen animasyonlu bir kısa film tadında ve oyunun kurgusu hakkında yeni detaylar ortaya koyuyor. Hikâye, ilahi varlıklar arasındaki eski bir savaşın ardından eski ve güçlü kalıntıların dünyanın dört bir yanına dağılması etrafında dönecek.

Wuchang: Fallen Feathers geliştirici günlüğü