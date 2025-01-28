Güreş severlerin gözde serisinin yeni oyunu WWE 2K25'te açık dünya modu yer alacağı duyuruldu.

WWE 2K25, Mart ayında güreş severlerle buluşacak ve bu yıl yepyeni bir açık dünya modu olan The Island ile seriye çığır açan özellikler ekliyor.

Yayınlanan yeni tanıtım videosunun yanı sıra çıkış tarihi de belli olan WWE 2K25, Standart Sürüm satın alan kullanıcılar için 14 Mart'ta piyasaya sürülecek. Deadman veya Bloodline Edition satın alan kullanıcılar ise oyuna tam bir hafta önceden yani 7 Mart'ta erişebilecek.

WWE 2K25, 14 Mart'ta piyasaya sürülecek

Serinin en büyük yeniliği The Island isimli açık dünya modu olacak. Sadece PS5 ve Xbox Series X/S için sunulacak bu mod, oyunculara görevler ve WWE temalı bir dünyada dolaşma imkânı tanıyacak. Oyuncular, The Bloodline’a katılmak için çeşitli hikâye odaklı zorluklarla karşılaşacak.

Serinin yeni oyununda Bloodline Rules ve Underground Match gibi yeni maç türleri yer alacak. Ayrıca artık WWE'de görmeye alıştığımız cinsiyetler arası maçlar da nihayet oyuna ekleniyor.

Yeni açık dünya modu The Island'ın tanıtım videosu

2025’in Showcase modu, The Bloodline’s Dynasty ismini taşıyor ve Anoa’i ailesinin Yokozuna günlerinden bugüne kadar olan hikâyesini işliyor. MyRise ise bu yıl tek bir hikâye sunacak ve hem erkek hem de kadın karakterlerle oynanabilecek. MyGM ise artık dört oyuncuya kadar çevrim içi çoklu oyuncu desteği sunacak.

2K ayrıca WWE 2K25'in "şimdiye kadarki en büyük oynanabilir kadroya" sahip olacağını belirtti. Onaylanan güreşçiler arasında John Cena, CM Punk, Jade Cargill, Trish Stratus, Jacob Fatu, Tonga Loa ve daha birçok yıldız yer alıyor. Ön sipariş verenler, Wyatt Sicks paketiyle Uncle Howdy, Dexter Lumis ve Erick Rowan gibi karakterlere erken erişim sağlayabilecek.

Peki sizin WWE 2K25'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.