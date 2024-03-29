X'in yerleşik üretken yapay zekâ aracı Grok'a model yükseltmesi yapılacak. "Grok-1.5" isimli yeni model, en çok da matematiksel yetenekleriyle göz dolduracak. Yeni model, önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in yerleşik üretken yapay zekâsı Grok, çok yakında önemli bir yükseltme alacak. Hâlihazırda "Grok-1" olarak isimlendirilen bir modelden güç alan yapay zekâ aracı, çok yakında "Grok-1.5"e yükseltilecek. Bu yükseltme, yapay zekânın sunduğu yeteneklerin iyileşmesini sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama, x.ai isimli internet sitesinde paylaşılan bir blog gönderisi ile ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre Grok-1.5 modeli, önümüzdeki günlerde kullanıcıların hizmetine sunulacak. Peki yeni model, Grok'un potansiyelini nasıl artıracak?

Grok'un matematiksel yeteneklerinde ciddi bir artış yaşanacak

Elon Musk'ın ekibi, paylaştığı gönderide Grok-1 ile Grok-1.5 arasındaki performans farklarını ortaya koydu. Paylaşılan tabloya göre modeldeki en yüksek oranlı iyileşme, matematik yeteneklerinde yaşandı. Ancak bu sayısal değerlerin gerçek kullanıma nasıl yansıyacağını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.

x.ai, Grok-1.5'in neler sunabildiğine ilişkin net bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili açıklamada, yapay zekânın daha uzun metinleri işleyebileceği, bunu yaparken performans kaybı yaşamayacağı ifade ediliyor. Ayrıca yeni yapay zekâ modeli, artık daha karmaşık görevler için de kullanılabilecek. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi yeni modelin ne kadar iyi olduğunu denemeden bilme şansımız yok. Önümüzdeki haftalar, Grok'u sık sık haberlerimizde göreceksiniz gibi duruyor.

Grok-1 modeli nasıl bir deneyim sunuyordu?