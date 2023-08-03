Ücretli X (eski adıyla Twitter) abonelerine yepyeni bir özellik geldi. Bu özellik, web üzerinden video indirmeye olanak tanıyor.

Son zamanda yeniden markalaşma sürecinde olan ve bu nedenle herkesin ağzına dolanan X, eski adıyla Twitter, ücretli Blue abonelerine yepyeni bir özellik getirdi. Elon Musk tarafından bugün duyurulan yenilik, kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir şeyi gerçeğe dönüştürmesiyle dikkat çekiyor.

X Blue aboneleri, artık platformda yer alan videoları internet sitesi üzerinden indirme imkanına sahip olacak. Ancak videoları indirmek için bazı şartlara ihtiyaç var.

İndirme yapmak için video sahibinin izin vermiş olması gerekecek

İlk şart, daha önce de söylediğimiz gibi onaylanmış kullanıcı olmak. İkincisi ise indirilecek videonun sahibinin indirmeye izin vermesi. Yani videoyu paylaşan kişi izin vermezse kullanıcılar onu indiremeyecek.

Musk, özelliğin nasıl kullanılacağını da açıkladı. Buna göre indirme yapmak için internet sitesi üzerinden açtığınız videonun tam ekran modunda olması gerekiyor. Sonrasında sağ üstte bulunan “…” üç nokta simgesine tıklayıp video indirilebiliyor. Milyarder iş insanı, yakında mobilde indirmeyi kolaylaştıracağını ve sadece içeriğe basılı tutmayla işlevin gerçekleştirilebileceğini söylüyor.

Videoları indirme özelliği kullanıcılar tarafından çok istenen özelliklerden biriydi. Daha önce, bunun için üçüncü taraf uygulamalar gerekiyordu. Tabii ücretli abone olmayan kullanıcılar için bu durum hâlen geçerli.

Blue aboneleri için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Platform, daha önce 3 saatlik videolar paylaşmadan 25 bin karakterlik tweet’ler (artık gönderi) atmaya kadar birçok yeniliği ücretli kullanıcılara sunmuştu.