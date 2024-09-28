X’te mavi tik almanın 8 dolar olması ile Starbucks’ın bir ilgisi var. Elon Musk bu bağlantıyı nasıl mı kurdu? İçeriğimizde anlattık.

Elon Musk, 2022 senesinde X’i (eski ve özlediğimiz adıyla Twitter) satın aldığından beri gün geçmiyor ki ilginç şeylerle karşılaşmayalım.

X Premium’un 8 dolar olmasının ardındaki sebep de yine şaşırtıcı bir hikâyeye dayanıyor. Bakalım neymiş?

Elon Musk, X Premium’un fiyatına karar verirken yakın çevresine danışmış.

Business Insider’ın aktardığına göre, New York Times muhabirleri Kate Conger ve Ryan Mac tarafından yazılan bir kitapta bu konu yer alıyor. Elon Musk, X’in Premium fiyatı için, bir sosyal medya yönetme deneyimi olmayan küçük bir çevreyle karar verdi.

Bu çevrenin arasında; risk sermayedarı Davis Sacks, teknoloji podcasti yapan Jason Calacanis ve o dönem Elon Musk’ın biyografisini yazan Walter Isaacson gibi tanıdıkları vardı.

Farklı fikirler gelmiş.

Arkadaşlarından kimisi, üç basamaklı bir sayı olmasın diye yıllık 99 doları önerirken kimisi, herkesin erişebileceği bir seviyede olmasını, yani düşük fiyatlarda tutulmasını önermiş. Elon Musk, bu uygun fiyatlandırma önerisi gelmeseydi 99 dolarlık ücreti kabul edecekmiş.

Makul fiyatlarda tutulmasını öneren Bakajadia, ayrıca toplantı sırasında şunları söylemiş ve Musk’ın zihninde fitili ateşleyen de bu olmuş: “Şu an akaryakıt alamayan pek çok kişi var.”

Bunun üstünde Musk, “İnsanlar Starbucks’tan kahve almak için ne kadar ödüyor? 8 dolar mı?” demiş ve her şey burada başlamış aslında.

Elon Musk, o gün şöyle bir tweet attı:

Twitter’ın kimin mavi tik işaretine sahip olup olmadığına dair mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. Güç halkta! Aylık 8 dolara mavi tik.”

İşte bu ani ve beklenmedik kararın ardından X’te, o zamanki adıyla Twitter’da mavi tik 8 dolar olmuş.

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