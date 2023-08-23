Yıllar önce YouTuber'ların yaşadığı senaryoyla karşılaşmamak için X (Twitter) üzerinde para kazanmadan önce bilmeniz gerekenler var.

Elon Musk’ın başa geçişinden beri köklü değişikliklerle karşı karşıya kalan X (Twitter), son dönemde çok sayıda kullanıcıya para kazandırmasıyla gündemde. Bunu da reklam gelirini paylaşarak yapan platformun patronu Musk, özellikle de gazetecileri, X’i ana platform olarak kullanmaya çağırıyor. Fakat gelir sağlamak için gazeteci olmanıza gerek yok.

Bu da her telden kullanıcıyı platforma çekiyor. Eğer X üzerinden gelir elde etmek istiyorsanız zaten en başta buna uygun olmanız gerekiyor. Fakat iş burada bitmiyor. Şartları sağlayıp kazancınızı aldığınızda, -bu 1 dolar bile olsa- dikkatli olmazsanız başınız belaya girebilir.

Kullanıcılar, gelirlerini şu şekilde paylaşıyor:

Öncelikle para kazanmaya uygun olmanız için ne yapmanız gerek?

X Premium veya Onaylı Kuruluşlar’a aboneliğiniz olmalı.

veya Onaylı Kuruluşlar’a aboneliğiniz olmalı. Son 3 ayda gönderileriniz en az 5 milyon görüntüleme almalı.

görüntüleme almalı. En az 500 takipçiniz olmalı.

takipçiniz olmalı. İçerikleriniz, içerik politikası filtrelerinden geçmeli.

filtrelerinden geçmeli. Hepsinden sonra ödeme alma yönteminizi eklemelisiniz.

Dikkat etmeniz gereken konu ise vergi mükellefliği.

Stratera Games şirketinden ve uzun soluklu YouTube kariyeriyle tanıdığımız Dora Özsoy, zamanında geriye dönük vergi uygulamasından, maalesef yüklü bir miktar cezayla karşı karşıya kalmıştı.

Yıllar öncesinde YouTube üzerinden para kazanmayı ülkece keşfetmiştik. Fakat her şey güzel giderken birkaç yıl sonra geriye dönük ödenmemiş vergiler, içerik üreticilerine yüklü miktarlarda dönüş yaptı. Aynı durum, eğer vergileri göz ardı ederseniz tekrar meydana gelebilir.

Kazancın yüzde 15’i vergiye gidiyor.

193 sayılı Gelir Vergisi 20/B maddesine göre içerik üreticilerinin sosyal mecralar üzerinden elde ettiği gelirler, vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı -2023 için 1 milyon 900 bin TL- geçmedikçe gelir vergisinden istisna edilebiliyor. Bunun haricinde elbette Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açmak şart.

Vergi beyan edebilmek için az önce bahsettiğimiz istisna belgesini de almanız gerekiyor. Bu belgeyi, ödeme alacağınız hesabın bankasına iletirseniz o hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu beyanı yaptıktan sonra X üzerinden gelen ödemeleriniz, yüzde 15 oranında gelir vergisi alınarak hesabınıza iletilir.

Fakat atlamamanız gereken bir detay daha var. Bu ödemeleri almaya başladığınızda, şirket olmasanız dahi bağkur ödemelerini yapmanız gerekiyor. İstisna belgesi sayesinde her ne kadar muhasebe masrafından kurtulsanız da bağkur ödemesini de plana katmanız gerekecek.

İstisna tutarını aşıp aşmadığınızı sizin takip etmeniz gerek.

Bu bağlamda eğer 1,9 milyon liradan fazla getiri alıyorsanız yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekiyor. Bunun takip sorumluluğu sizin üzerinizde. Eğer şartlar ihlal edilirse istisnadan yararlanamıyorsunuz ve elde ettiğiniz tüm gelir yıllık gelir vergisi olarak beyan ediliyor.

Bunlara dikkat ettiğiniz sürece sorun yok, fakat para geldikçe önünüze bakmadan tüketmeye devam ederseniz belki aylar, belki de yıllar sonra yüklü miktarda ceza alabilirsiniz.