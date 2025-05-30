X’in yeni mesajlaşma özelliği XChat, grup sohbeti, şifreleme ve dosya paylaşımı gibi özelliklerle beta kullanıcılarına sunuldu. XChat, mevcut DM sisteminin yerini alacak yeni özellikler sunarken, eski şifreli mesajlaşma geliştirmeleri durduruldu. Şu an için yalnızca beta sürecinde erişilebilen XChat’in yakında tüm kullanıcılar için tamamen erişime açılması bekleniyor.

X, doğrudan mesajlaşma (DM) sistemini yenileyerek XChat adını verdiği yeni özelliğini beta kullanıcılarına sunmaya başladı. Şirketin ücretli abonelik sistemine dahil olan bazı kullanıcılar, bu yeni mesajlaşma arayüzüne erişebildiklerini bildirdi.

Yeni sistemin bazı temel özellikleri arasında grup sohbetleri, uçtan uca şifreleme, mesajları okunmamış olarak işaretleme, dosya gönderme ve kendiliğinden kaybolan mesajlar yer alıyor. Aynı zamanda mesajlara erişim için 4 haneli bir şifre kullanılması gerektiği belirtiliyor.

XChat, eski DM sisteminin yerini almaya hazırlanıyor

X, mevcut şifreli mesajlaşma özelliğiyle ilgili geliştirmeleri bir süreliğine rafa kaldırdığını duyurdu. Alınan bu kararın XChat'in, eski sistemi tamamen değiştirecek olmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından bu yana platforma Signal benzeri, gizliliğe öncelik veren bir mesajlaşma sistemi entegre etme hedefini sık sık dile getirmişti. XChat’in genel kullanıma sunulması halinde, bu gelişme Musk’ın söz konusu hedefi doğrultusunda atılmış somut bir adım olarak değerlendirilebilir.