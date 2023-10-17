Bugün ortaya çıkan bilgilere göre BTK'nin X'e temsilci atamadığı için verdiği reklam yasağındaki 90 günlük sürenin dolmasına üç gün kaldı. X'in hâlen temsilci atamadığı, bu yüzden de BTK'nin platforma bant daraltması uygulayabileceği bildirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), geçtiğimiz temmuz ayında X (eski adıyla Twitter) hakkında önemli bir karar almıştı. 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya hakkındaki yasa kapsamında alınan kararda, X’in temsilci atamadığı belirtilmiş ve platforma reklam yasağı verilmişti. Bu kararla, ülkemizdeki vergi mükelleflerinin X’te Twitter’da reklam vermesini yasaklanmıştı.

Bugün ise bu karar hakkında bir gelişme yaşandı. T24’ün haberine göre X’e temsilci ataması için verilen 90 günlük sürenin dolmasına üç gün kaldı.

Temsilci atanmazsa %50 oranında bant daralması uygulanabilir

Haberde, reklam yasağı kararıyla verilen 3 aylık sürenin 21 Ekim 2023 tarihinde dolacağı ifade edildi. Edinilen bilgiler de X’in hâlen Türkiye’de bir temsilci atamadığını ortaya koydu. Üç gün içinde bu atama gerçekleşmezse, BTK’den X’e yaptırımlar gelebilir.

Eğer X önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir temsilci atamazsa BTK’nin platforma bant daralma uygulanması için mahkemeye başvurabileceği belirtiliyor. Ayrıca bant daraltmanın %50 oranında olabileceği belirtiliyor. Bu da birçok insanın platforma ulaşamaması demek. Neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.